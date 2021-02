Egy hónapra összezártak tíz fiatal nőt

Rendhagyó online kiállításon mutatkoznak be a 2019-es Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíjasok. A Kozma’19 kiállítást a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani, de most a világhálón március 17-ig bárki megtekintheti, hol is, hová is tart a hazai iparművészet.

A Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj 1987 óta nyújt szakmai és anyagi támogatást a fiatal iparművészeknek, akik az ösztöndíjas év alatt kizárólag az alkotásra összpontosíthatnak.

Dénes Petra az újrahasznosítás és fenntarthatóság jegyében dolgozik Kauchukka elnevezésű projektjén: bőrhulladékból köztalpat állít elő saját tervezésű lábbelijeihez.

Andrási Edina lámpái funkcionális tárgyak, ám szoborként is tekinthetünk rájuk. Porcelán és papír elegyéből készültek, egyszerre organikusak és futurisztikusak.

Gspann Zsuzsa Bambou nevű táskakollekciója természetes úton lebomló rétegelt bambuszlemezből készült, a darabok bőrkiegészítővel hordhatók is.

Szilágyi Sarolt Teklaművei képzőművészeti, művészettörténeti inspirációkból építkeznek. Huszonegyedik századi ikonjai napjaink hírességeit formázzák bizánci ikonokká, szentképekké.

Ruzicska Tünde Genius loci: a hely szelleme című sorozata kisplasztikákból áll, a szobrok csak a hely szellemének gondolatkörében teljesednek ki, és ennek ismeretében értelmezhetők.

Zala Zsófia tárgykollekciója a környezettudatosság jegyében jött létre: olyan anyagot használt, amiből szinte végtelen áll rendelkezésre: a szemetet.

Németh Ninetta a műanyag bevásárlószatyrok helyettesítésére fejlesztett ki biológiailag lebomló, környezetbarát alternatívát: a kombucha gombából készített szatyrot.

Herter Kata Radicalis című sorozata olyan kaspókból áll, amelyek a növényekkel szervesen együttműködnek, azokat formailag kiegészítik, és a növények igényeit is kielégítik.

Kelemen Dóra Szimbiózis nevet viselő ruhakollekciójában geometrikus mintázatú felületekkel dolgozott, a kötött rétegek közé különféle anyagokat helyezett, például krinolinhengert.

Tengely Nóra ékszerei a kőfoglalás problémáját mutatják be, műveivel a befoglaló forma és a kő egyensúlyára törekszik.

A Kozma’19 tárlat 2021. március 17-ig tekinthető meg.