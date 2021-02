Bodor Ádám: Vagy sor kerül rád, vagy nem

Bodor Ádám ma már kizárólag kedvtelésből olvas, elsősorban prózát, és mivel bőven jut ideje mindenre, mást is. Korábban például krimit is, amit komoly, igényes műfajnak tart, a lektűrt viszont mindig is kerülte.

A 85 éves, Kossuth-díjas író erről a Hajónaplónak adott interjújában beszélt, amelyben azt is elmondta, hogy

amikor igazi nagy írót olvasok, a mai napig is egyetlen nagyszerű érzés hat át: ilyet én bizony nem tudok! Amikor írni kezdtem, inkább saját vágyaimnak, késztetéseimnek engedtem, a magam rendhagyó tapasztalataira támaszkodtam, és bíztam abban, hogy az alkotás kútfője és hitelességének biztosítéka természeténél fogva saját egyéniségemhez köthető.

Szóba került az idén kapott Baumgarten-emlékdíja is, ám a díjakról szerényen fogalmazott:

Nem a Jóisten, minden igazságos döntés legfőbb letéteményese osztogatja az arra érdemeseknek a legalkalmasabb időben, hanem gyarló, különböző értékek sodrása mentén ítélkező, nemegyszer elfogult emberek, így aztán valóban két eset lehetséges: vagy sor kerül rád, vagy nem.

A kortárs írók közül Vida Gáborról gondolja azt, hogy legutóbbi műveiben az irodalmi célkitűzéseken túlmutató, hiteles és meggyőző látleletet nyújt az erdélyi, romániai kisebbségi sorsról, a közelmúlt ottani közérzetéről. Mint mondja, megéri odafigyelni rá.