Csak azért nem vihar a biliben, mert se vihar, se bili

Jobb időkben szóra sem volna érdemes ez a történet, ám a jobb időkre még várni kell, másrészt a járvány miatt képernyők elé szorult társadalomban a 0.0-ás ügyek is a figyelem középpontjába kerülnek. A következő történetnek annyi a tanulsága, és nagy poént nem lövünk le azzal, ha már most leírjuk, hogy a nem fontos dolgok attól még nem válnak fontossá, ha az emberek beszélnek róla.

Hidvégi Csaba Csaby1 néven lett ismert TikTokon. Pár hónapja „Hili-hali-halihó” zengzetű beköszönésével hívta fel magára a figyelmet. A platformon 150 ezernél többen követik, és időközben YouTube-csatornát is alapított Csaby Tv néven.

Mostani videójában a mindig vidám és nyugodt fiú meglehetősen zabosan nyilatkozott egy videómániás anyagról. Csaba ugyanis úgy érzi, hogy abban Dancsó Péter youtuber Csaba származását kritizálja. Csaba legelső YouTube-videójában beszél arról, hogy magyar származású, de vannak török és görög felmenői, s bár vannak köztük magyarok és németek is, nála valószínűleg a balkáni vér érvényesült jobban.

Ahhoz, hogy a kirobbant vita mögé lássunk, és értsük, mi generál mit a virtuális valóságban, érdemes kicsit eltávolodni, és egyben nézni a képet.

A Videómánia, azaz Dancsó Péter, már több mint tíz éve gyárt videókat a YouTube felületére. Egymilliónál is több feliratkozója van, így nem csoda, hogy munkásságáról szinte mindenkinek van véleménye. Az elmúlt években egyre több negatív megnyilatkozást hallani videóiról – legutóbb Puzsér Róbert és a Fókuszcsoport néven futó YouTube-csatorna is erős kritikával illette Dancsót, illetve az általa teremtett jelenséget.

Dancsó Péter ugyanis már nem csak egy személy, sokkal inkább jelenség.

Olyan, aki pályája elején még szarkasztikus humorral fűszerezve készített filmes kritikákat, az évek múlásával azonban arculatot váltott. Videói fókuszába más videókból, műsorokból kiemelt részletek kapják a főszerepet, ezekkel támasztja alá mondanivalóját – aminek lényege a profin vágott anyagok mögött néha/gyakorta elvész. Dancsó Péter jellemzően ezekre kap egyre több negatív reakciót, mondván, ha Dancsónak van gondolata, az idézett videórészletek azt kiegészítik, ám ha nincs, vagyis a lényeg zavaros vagy kusza, a filmbevágások csupán manipulált elemekké válnak.

Így történhetett meg az is, hogy Dancsó Péter legutóbbi, Diszkós Tiktokkerek című videójával megbántotta Hidvégi Csabát.

Dancsó üzenetének központi gondolata maga a TikTok, annak leginkább negatív szeleteit veszi célba. Arról beszél, hogy ma már a YouTube is olyan felületté vált, amely gyorsan kreál ismert arcokat, ám azok egy idő után gyorsan el is tűntek a felejtés tengerében. Vagy azért, mert abbahagyták, mert megunták, vagy pedig egyszerűen csak nem tudtak megújulni. Dancsó észrevételezi, hogy sok kikopott tiktokker ezért indít YouTube-csatornát, mert ott akarja megvetni a lábát.

Ez eddig még lehetne akár sima pozícióharc vagy piacféltés, de a videó itt átlendül személyeskedésbe.

Még akkor is, ha Dancsó Péter nem annak szánta. Hiszen általában úgy szokott lenni, hogy ha valakiről valaki kritikát fogalmaz meg, akkor azt nem manipulált részletek bevágásával illusztrálja. Főleg nem úgy, hogy Dancsó Péter Hidvégi Csaba egyik YouTube-videójából vág be részleteket, ám Dancsó azokat nem az eredeti hanggal tölti fel.

A felvételeken Csaba Bartos Csaba Istvánnal, egy elég megkérdőjelezhető értékeket képviselő netes figurával látható. Az illető leginkább arról vált ismertté, még évekkel ezelőtt, hogy mindent (is) megevett, legyen szó cipőtalpról, vagy más, étkezésre nem alkalmas tárgyról, illetve videóiban szinte mindig alkoholt iszik.

A botrány azonban egy olyan, Dancsó által bevágott felvétel miatt robbant ki, amiben Csaba azt sorolja, hogy a vérében van görög, török, balkáni vér, majd ezt követi egy jelenetet a Star Wars Baljós árnyak című filmből, ahol Qui-Gon Jinn azt mondja, hogy „átjárja őt az erő.”

Csaba válaszul feltöltött egy videót, amiben felháborodva jelzi, hogy ez a montázs az ő értelmezésében azt jelenti, hogy Dancsó Péter a származását kritizálja.

Persze felvetődik a kérdés, hogy mindez miért is érdekes? Nincsen ennél fontosabb dolog a világon? Dúl a járvány... De a helyzet az, hogy az emberek éppen ezért még inkább az online térbe kényszerülnek, így ez a vita odáig fajult, hogy a kommentelők azon vitatkoznak, hogy most mindennek volt-e, van-e rasszista felhangja.

Felkerestük Csabát, aki fél nappal a videó nyilvánosságra kerülése után is zaklatott állapotban van. Rosszul érintette, hogy míg ő pozitív hangvételű videókat gyárt, a Videómánia rá vonatkozó része negatív színben tünteti fel.

Az eset érdekessége, hogy Csaba anno éppen Dancsó Péternek írt egy üzleti e-mailt arról, hogy szívesen fizetne azért, ha a Videómánia az ő egyik videójáról készítene reakcióvideót. A Dancsó Péter mögött álló Special Effects Media megerősítette, hogy valóban kaptak ilyen levelet, ám nem válaszoltak rá, mert nem foglalkoznak ilyen jellegű megkeresésekkel.

És hogy csavar is legyen ebben médiaszintre habosított történetben: már Csabát is jócskán érik támadások azért, hogy ezt az egész balhét csak azért generálta, hogy ismertebb legyen. És tény, Csaba ma már olyan személyekről forgat videót, akik még Dancsó Péternél is megosztóbb arcok, sokszor botrányaik miatt (Loca Pantera, Varga Irén). Csaba a beskatulyázott szereplők pozitív oldalát akarja megmutatni. Ám ha ezt folytatja, előbb vagy utóbb neki is hozzá kell szoknia a negatív kritikához.