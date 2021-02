A vég kezdete

Negyven éve, mindössze tizenhárom találkozás után került gyűrű a tragikus sorsú hercegné ujjára. Károly herceget mai szemmel nézve biztosan megkövezte volna a publikum, ha meghallja azt a bizonyos mondatot, amelyet az eljegyzésük hivatalossá válása után adott nyögvenyelős interjúban mondott.

Azt gondoltam, hogy milyen jókedvű, mulatságos és vonzó tizenhat éves volt

– hangzott az ifjú herceg válasza, miután az interjút készítő férfi megkérdezte a pártól, mit gondoltak egymásról 1977-ben, az első találkozásuk napján.

Gondolom, szerelmesek is

– feltételezte a kérdező. Míg Diana válasza „természetesen” volt, addig Károly kijelentését kínos csend és zavart mosoly előzte meg:

Akármit is jelentsen a szerelem…

(A YouTube-videó kommentjeit olvasva a Netflix-sorozat kedvelői, azaz A korona rajongói eddig kételkedtek a széria szöveghűségében, de ezután a keserédes megjegyzés biztosan nem fognak). Diana az interjú után elmondta, hogy párja furcsa válasza teljesen megzavarta, sőt traumatizálta őt.

De kezdjük inkább az elejéről!

Kissé szokatlan dolog, ha az ember egy tucat találka után máris gyűrűt húz a szerelme ujjára, egy királyi családban azonban ennél cifrább dolgok is történtek már. A 13 éves Diana Spencer akkor lett lady, vagyis úrnő, amikor apai nagyapja elhunyt: a kiskamasz innentől kezdve tulajdonképpen alkalmas volt a beházasodásra.

Diana és Károly 1977-ben találkoztak először, amikor a herceg meglátogatta a Spencer családot. Károly ekkoriban Sarah-val, az idősebb Spencer lánnyal ápolt barátságot. Eredetileg a nővért nézték ki a hercegnek, de az esküvő lehetősége elúszott, amikor Sarah Spencer a sajtóban kijelentette, hogy akkor sem menne hozzá Károlyhoz, ha az „egy kukásember vagy Anglia királya” lenne.

1980-ban Károly már romantikusan közeledett Diana felé. A hercegné később egy hangfelvételen elmondta, volt olyan eset, amikor Károly tulajdonképpen rávetette magát. Diana érezte, hogy a helyzet nincs rendben, de nem tudta, mit tegyen, hiszen korábban sosem volt barátja.

Megtalálta a szüzet, az áldozati bárányt, megőrült értem.

Ugyanebben az évben Diana Spencer Skóciába utazott, hogy meglátogassa a királyi családot. A lány átment a „Balmoral-teszten”, amelyet a Windsor-család alkalmazott az idegenek megítélésében.

Ekkoriban Diana még más lányokkal lakott egy lakásban, és pénzkeresés céljából kisgyerekekre vigyázott. A média azonban hamar felfigyelt rá, az önfenntartó fiatal az eljegyzés napjára pedig már hírességgé vált.

Az udvarlás időszakában Fülöp herceg egy levélben figyelmeztette fiát: vagy megkéri a lány kezét, vagy elengedi őt. Aztán jött az eljegyzés, amelyet három hétig titkoltak még II. Erzsébet királynő előtt is.

1981. július 29-én – 750 millió néző szeme láttára – tartották a várva várt esküvőt. Diana ruhájának 25 láb – 7,6 méter – hosszú uszálya a leghosszabb uszály volt a királyi esküvők történetében. A pár csókjára majdnem hiába várt a közönség, ugyanis az oltárnál elfelejtették megcsókolni egymást. A Buckingham-palota balkonján azért azt is bepótolták…

Lady Diana mindössze húszéves volt, amikor hercegné vált belőle. Eleinte fenntartásai voltak a házassággal kapcsolatban, és sokáig fontolgatta, hogy lemondja a nagy napot – végül nem tette. Később az életrajzában leírta:

Emlékszem, annyira szerelmes voltam a férjembe, hogy nem bírtam levenni róla a szemem. Úgy éreztem, én vagyok a világ legszerencsésebb lánya, és ő gondoskodni fog rólam. Rosszul gondoltam…

Az esküvő után az ifjú pár kéthetes nászútra ment, méghozzá a Britannia fedélzetén. Az úton azonban ott volt egy harmadik személy is: Kamilla. Diana szerint Károly azt a mandzsettagombot viselte, amelyet Kamillától kapott. Az ajándék két darab egymásba fonódó C betűt ábrázolt. (Nem ez volt az első eset, hogy Károly és Kamilla kapcsolata belerondított a pár életébe: az esküvő előtti napokban Diana megtalálta azt a karkötőt, amelyet vőlegénye Kamillának szánt.)

Szakértők szerint nemcsak a korkülönbség, de a pár eltérő személyisége is gondot okozott a kapcsolatukban. Míg Károly inkább csöndesen tett-vett, horgászott vagy olvasott, addig ifjú neje az emberek társaságát kereste, a fedélzet dolgozóit szórakoztatta. Úgy hírlik, még a matrózoknak is zongorázott párszor.

1982-ben megszületett Vilmos herceg. A kisfiú ékezését Károly lovaspóló-időbeosztásához időzítették. Két évvel később, 1984-ben Harry herceg is megérkezett. Károly mindenáron kislányt akart, és rettentő csalódott volt, amikor második gyermeke is fiúnak született.

Ó, istenem, egy fiú! És még a haja is vörös!

Diana számára férje reakciója volt az utolsó csepp a pohárban. (A ma 36 éves Harry herceg, valamint felesége, Meghan Markle neve egyre gyakrabban merül fel a hercegné tragikus sorsával kapcsolatban. A pár ugyanis szintén szakított az uralkodócsaláddal…)

Károly és Diana 1985-ben különvált. A hercegné híres, a BBC-nek adott interjúja máig cseng a világ fülében.

Máshogy cselekszem, mert nem szabálykönyv szerint működöm; a szívem, nem pedig az eszem hajt.

1986-ban Károly és Kamilla ismét egymásra talált, de a hercegné is beleszeretett egy házas férfiba: Barry Mannakee Diana testőre volt.

1992-ben, Diana életrajzi kötetének megjelenése után a házaspár hivatalosan is különvált. Mindketten folytatták teendőiket, csak éppen egymástól függetlenül. A szakítás azonban gyökerestül változtatta meg a Windsor-ház életét, hiszen így már az uralkodócsalád mindennapjaiba is beszivárgott a modern életvitel.

A házaspár 1996-ban adta be a válópert. Fülöp herceg meglepő módon Diana oldalára állt, és nem hitte el, hogy a fia képes volt Kamilla miatt elhagyni a feleségét. (Azért Dianát is hibáztatta, hiszen Fülöp szerint a válásban az is közrejátszott, ahogyan a nő viselkedett a házasság idején.)

Lady Diana 1997. augusztus 31-én Párizsban, egy autóbalesetben halt meg. Halála máig egy összeesküvés-elmélet, és nem tudni, hogy mi – vagy éppen ki – okozta valójában a tragédiát.

A hercegné napjainkban is az egyik legmeghatározóbb személyiség a popkultúrában. Életéről újabb film készül, méghozzá Kristen Stewart főszereplésével. A Spencer című alkotást Pablo Larraín rendezi, a történet pedig Diana nagy elhatározásának idejétől fog kezdődni: amikor a nő eldönti, hogy elhagyja Károlyt. (Larraín rendezte a Jackie Kennedyről szóló Jackie című filmet is.) A film bemutatóját 2022-re, Diana halálának 25-ik évfordulójára időzítik.

(Borítókép: Lady Diana és Károly herceg 1982. február 28-án. Fotó: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images)