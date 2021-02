Kétezerötszáz filmmel száll be a Paramount a streaming versenybe

Az ötezer órányi saját ViacomCBS tartalom mellett olyan eredeti exkluzív tartalmakat kínál majd a Paramount+ , mint például a The Man Who Fell to Earth, Mayor of Kingstown, Guilty Party, Halo és a The Offer.

Az előfizetők többsége olyan népszerű sorozatok között válogathat, mint például a Dexter, a Ray Donovan, A Viszony (The Affair), Your Honor, The Comey Rule, és a Szökés Dannemorából (Escape at Dannemora).

A világ legnagyobb gyerekműsor franchise-ai közé tartozó sorozatai közül szerepel a kínálatban, a SpongyaBob Kockanadrág, a Tini Nindzsa Teknőcök, a Dóra a felfedező és a Mancs őrjárat is. A hamarosan megjelenő SpongyaBob Kamp Koral és a Nickelodeon Animation Studio által készített Astronauts mellett az olyan reality sikersorozatok is felkerülnek a menüre, mint a Jersey Shore, az Ex on the Beach, a Kamureg (Catfish).

A Paramount+ az Egyesült Államokon kívül Dél-Amerikában és Kanadában indul március 4-én. Európában a skandináv országokban március 25-étől, Ausztráliában pedig ezt követően lesz elérhető. A további időpontokról, így a magyarországi startról is később lesz információ – derül ki a ViacomCBS közleményéből.