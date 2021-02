Esztergályos Cecíliát kínai vakcinával oltották be

Az elsők között regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra a 78 éves Esztergályos Cecília, akinek teljesen mindegy volt, hogy az elérhetők közül melyik vakcinát kapja.

A Família Kft. egykori színésznője csütörtökön kapta meg az oltást, méghozzá a kínai, Sinopharm vakcinát – írja a Bors. Elmondása szerint az oltás annyi kellemetlenséggel sem járt, mint egy szúnyogcsípés.

Megálljt kell parancsolnunk ennek a vírusnak és ez máshogy nem megy, mint oltással. Ez egy világháború, a világot meg kell menteni ettől a vírustól. A kínai orvostudomány az egyik legrégebbi, nem is értem, most bárki is miért kétkedik. Én úgy vagyok vele, hogy mindent megteszek az egészségemért, amit a szakemberek mondanak