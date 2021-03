70 éves lenne Balázs Fecó, akit elragadott a koronavírus

Urbán Tamás legendás fotóján Balázs Fecó énekel 1981-ben egy Korál-koncerten a Fehérvári úti művelődési házban. Ki tudja, talán épp a Homok a szélbent nyomja, az együttes legendás dalát, amellyel a Ki mi tud?-on indult a banda. A tökéletes szabadság erősen lírai opusát, ahol azért a kötődés képtelenségéből adódó fájdalom is ott munkál.

Egy másik fotón, amely ugyanezen a koncerten készült, egy női rajongó mellére dedikálja épp a nevét, az arc nélküli csinos, fiatal nő minden további nélkül felkapja pólóját, amire a művész filctollal írja rá: Balázs Fecó.

Míg a jobb mellére dedikál, a balt érzékien megcsókolja.

Ezt a képet sajnos nem közölhetjük, de erősen kortörténet: szabad, bevállalós nők, koncert utáni csajozás, egy amúgy nem szabad éra szabados retrófílingje.

És egy harmadik kép, melyen a pályatárs, Bródy János is ott üldögél, éppen riport után vagy riportra várva.

És a negyedik fotón az egész együttes, keretbe foglalva a Korál, amelynek ekkortájt kezd felívelni a karrierje, részben talán a Ki mit tud?-nak köszönhetően.

Balázs Fecó legtöbb dalából valamiféle szomorúság árad. Amikor erre rákérdeztek, mindig azt mondta, szereti, ha a dalai szólnak is valamiről. Hát szólnak. Ha ma élne, biztos ma is megtalálná azt a melankóliát, amiből az újabb dalok születnének, nem is nagyon kéne keresni.

Sitkén szobrot, emlékművet akarnak állítani Balázs Fecónak, aki pont ma lenne hetvenéves. Ebből egyelőre a polgármester, Morgós István elmondása szerint csak a szándék van meg, illetve a szobrászművész, Gaál Tamás most készíti a különböző verziókat. Hogy milyen, mekkora lesz a szobor és milyen anyagból készül, még homály fedi. Sitke azért akar szobrot állítani Balázs Fecónak, sőt, talán teret, utcát elnevezni róla, mert ő kezdte el a koncertjeiből összejött bevételből felújítani a község kápolnáját. Nem másutt, mint a Sitkei Rockfesztiválon.

Szolid, rendes ház lesz az is.

(Borítókép: Balázs Fecó. Fotó: Fortepan / Urbán Tamás)