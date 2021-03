Márciusban kiderül, független köztársaság lesz-e Pajkaszeg

Március 20-tól ismét A mi kis falunk soron következő epizódjának kezdetét jelzi az RTL Klub műsorán a szombat esti nyolc óra. A legnézettebb vígjáték-sorozat ötödik évadának első öt részét már ősszel leadta a csatorna, most kiderül, hogyan szőtték tovább az akkor elkezdett cselekményszálakat.

Kapitány Iván, a sorozat rendező-producere az Indexnek elárulta, hogy Erika terhessége komoly következményekkel jár a falu életében, főleg Gyuri szempontjából, akinek lassan el kell döntenie, hogy lesz-e házasság.

Míg kettejük szempontjából kapcsolatuk hivatalos megpecsételése a központi kérdés, a polgármester épp ellentétes terveket szövöget.

Azon töri a fejét, hogyan lehetne a településéből független köztársaság.

Az majd kiderül, hogy reagál az elszakadási törekvés hírére a magyar kormány, az Európai Unió, és talán az Egyesült Államoknak is lesz a tervhez néhány szava.

Két újabb szereplő is megjelenik Pajkaszegen, felbukkanásuk természetesen új zűröket jelent.

A sorozat főbb szereplőinek névsora egyre meggyőzőbb. Az ötödik évad jelentősebb karaktereit olyan kiváló művészek formálják meg, mint Csuja Imre, Bánki Gergely, Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Reviczky Gábor, Schmied Zoltán, Bata Éva, Szabó Győző, Udvaros Dorottya, Debreczeny Csaba, Kerekes József, Rusznák András, Sarkadi Kiss János, Dióssi Gábor, Tóth Enikő, Zsurzs Kati, Fehér Tibor, Törőcsik Franciska, Mikecz Estilla, Szarvas József, Hevér Gábor, Mészáros Tibor.

A producer elmondta, hogy az aktuálpolitikától továbbra is távol tartják az ország kedvenc kis faluját, de az események, bonyodalmak óhatatlanul reflektálnak társadalmunk jelenlegi állapotára. Legfontosabb céljuk továbbra is az, hogy minden néző jól szórakozzon politikai, faji, vallási és nemi állásfoglalástól függetlenül, de egy-két szelíd fricska ebbe is belefér.