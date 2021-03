Demjén Ferenc már nagyon várja, hogy újra koncertet adjon

Demjén Ferenc Kossuth-díjas magyar énekes, dalszövegíró már nagyon várja a koronavírus-járvány végét, ugyanis gőzerővel készülne a 75. születésnapja alkalmából tartandó jubileumi koncertre.

Ez a gyalázatos vírus szétütötte a turnémat, annyi volt azonban a hozadéka, hogy testileg és mentálisan is sikerült újból felépíteni magam. Tavaly néhány koncertet sikerült azért lejátszani, de a töredéke volt a tervezettnek. Ha minden jól alakul, május elején elkezdhetünk próbálni

– nyilatkozta a Blikknek, majd a vakcináról is szót ejtett.

Az elsők között regisztráltam, várom a vakcinát, mert ez ad egy szabadságot. Remélhetőleg pár napon belül megkapom. Egy zenésznek a közönsége ad erőt, ez inspirálja. Ahhoz, hogy újra tudjunk találkozni és együtt „fújjuk a dalt”, a közönségnek is be kell oltatnia magát, úgy hallom, erre szükség is lesz. Nagyon várom már, hogy elkezdhessük ezt az évet