Máig kísérti szülővárosát Mozart szelleme

Nincsen Mozart Salzburg nélkül, és vice versa. Az osztrák várost talán nem volna túlzás Mozartburgnak hívni, hiszen az ember akármerre is lépjen utcáin, akarva-akaratlanul a legendás zeneszerző emlékével és szellemével találja magát szemben. Na, persze, nem szó szerint, de Salzburg szellemisége összeforrt Wolfgang Amadeus Mozart nevével.

Salzburg. Az osztrák város, Ausztria negyedik legnépesebb települése a koronavírus-járvány kitörése előtt évi 30 millió látogatót fogadott, ám a turisták zöme manapság csak egy napra, egy délelőttre vagy délutánra ruccan ki a festői városba – családi vakációzás helyett. Igen ám, de Európa egyik kulturális központjáról beszélünk, amely nem mellesleg a bécsi klasszikus zene úttörőjének bölcsője és tanodája: nem alaptalan hát a rajongás Salzburgért.

És akkor még a Mozart-golyóról nem is beszéltünk... A mennyei manna eszmei értéke beszédes: a boltokban például 2020 decemberében, a járvány közepén is több vásárló kosarában ott pihent a marcipános finomság, melynek legkisebb dobozos verziója is minimum 10 euróba fájt, ha nem többe.

Mert Mozart neve tényleg fogalom. Az emberek persze eleve szeretnek „felvágni” a nagy nevekkel, Salzburg azonban olyan turizmust épített a zeneszerző hagyatékára, ami már-már páratlan (talán Kafka Prágája ennyire szembetűnő példa).

Nézzük hát, milyen Mozarthoz köthető látványosságokat érdemes meglátogatni, ha egyszer majd újra szabad utazni.