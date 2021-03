Dobó Kata mesél élete fordulópontjairól

Az egykori modell, miután beutazta a fél világot a kilencvenes években, az Adjuk meg a módját című műsort vezette Serényi Zsolttal, ahol az érkezési kultúra, protokoll volt a középpontban, a különböző borospoharak felismerése és az asztalra terített (háromnál több) evőeszköz értelmezése. Majd a Trendmánia és A nő című műsorok vezetésével közelített a csajos témákhoz, ezek után nem is csoda, hogy YouTube-platformra költözése is nőközpontú lesz.

Az Erősebb Igen néven indított csatornáján olyan nőkkel fog beszélgetni, akiket szinte mindenki ismer, mégis keveset tud róluk igazán az ember. Liebhaber Judit célja, hogy a gyengébbik, ám korántsem gyenge női nem igenlő döntéseit helyezze a beszélgetés fókuszába. Az ilyenformán inspirálóan ható történetekre szerinte amúgy is szükség van, de egy olyan magából kifordult világban, amiben most élünk, talán még inkább.

A koronavírus miatti szünetben sokan elgondolkozhattak arról, hogy mik az igazán fontos dolgok az életben. Én is így tettem. El is határoztam, hogy megvalósítom régi álmomat egy beszélgetős műsor formájában, melyben a lényegről szeretnék beszélgetni: érzésekről, indíttatásokról, valamiféle hajtóerőről, ami végigkísér bennünket az életünkben. Így fogalmazódott meg bennem az Erősebb Igen ötlete. Számos olyan nő van hazánkban, akiket bár sokan ismernek, de kevesen igazán. Rengeteget tanulhatunk tőlük, és nehézségeink közepette is erőt meríthetünk a történeteikből. Róluk szól az Erősebb Igen.