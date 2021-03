Száz éve kiitták Trianon keserű poharát, most kiállítják

A Néprajzi Múzeum közzétette Trianon tárgyi emlékei című online gyűjteményét, amely sokkal több mint tárlatbemutató. A trianoni tematikához kapcsolódó internetes adatbázis segítségével ugyanis immár a privát emlékezés tárgyai is megismerhetők.

Fotó: Néprajzi Múzeum

Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója szerint az 1920-as trianoni békediktátum hatása befolyásolja napjaink viszonyait is, és meggyőződése szerint a most közzétett adatbázissal, amelyhez a jelentős szakmai előkészítő munka mellett komoly digitalizálási, adatbeviteli, szerkesztési és informatikai, adatbázis-fejlesztési feladatok is társultak, a múzeumok társadalmi szempontból értékes és fontos küldetést teljesítenek. Mint fogalmaz:

Széles körű intézményi együttműködéssel, közös gondolkodással változhat a Trianonról, annak hatásáról mára kialakult kép.

A Trianon tárgyi emlékei című online gyűjtemény a 2021. március 5-én, a múzeum napján mutatkozik be. Létrejöttében a Néprajzi Múzeum mellett részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum és Intézet, illetve a Székely Nemzeti Múzeum.

Fotó: Néprajzi Múzeum

Az internetes adatbázis a nemzeti összetartozás évének kiemelt programjaként a történeti eseményt és annak elhúzódó hatásait a muzeológia eszközeivel mutatja be. Vagyis nem az események kronológiáját állítja középpontba, hanem a történések, következmények, a trauma és az emlékezet múzeumokban fennmaradt, tárgyiasult lenyomatát. Ennek egyaránt részét képezik

a béketárgyalások,

személyek relikviái,

a hétköznapi élet használati tárgyai is.

A hagyomány szerint a múzeum minden évben felidézi Xántus János 1872. március 5-i igazgatóőrré történő kinevezését. Xántus ázsiai expedíciója során gyűjtött hatalmas etnológiai gyűjteményéből hozta létre a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályát, amellyel lefektette a későbbi Néprajzi Múzeum alapjait.

(Borítókép: Néprajzi Múzeum)