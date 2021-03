Mozart és a magyarok találkozása: zenei körkapcsolás a nagyvilágból

Bár sok magyar szeretné azt gondolni, hogy Wolfgang Amadeus Mozartnak – mint oly sok más hírességnek – köze van a magyarokhoz, ám Mozart biztos kivétel. Igaz, akad néhány művészettörténeti találkozási pont, ahol a vágyak és a tények találkoznak, mert Mozart jelenléte azért tetten érhető Magyarországon is.

Az egri egyházmegyei könyvtárban tekinthető meg az egyetlen, Magyarországon őrzött eredeti Mozart-levél.

Az ötéves Mozart 1761-ben egy Luxemburgi Zsigmondról szóló drámában játszott. (Marian Wimmer/Johan Ernst Ebelin: Sigismundus, Hungariae Rex)

Mozart hatéves korában nemes urak előtt házi koncertet adott Pozsonyban.

Mozart tizenegy éves korában írta La finta semplice című operáját, amelyben a három főszereplő: Fracassi kapitány, Rosina és Simone magyar származású.

A leghíresebb Mozart-hegedűverseny-kadenciákat magyarok írták: Joachim József és Auer Lipót.

Mozart gyakran keverte a török janicsárzenét a magyar verbunkossal. Műveiben sokszor szerepelnek magyar elemek (például: Nr. 5-ös A-dúr hegedűverseny, Szöktetés a szerájból, Török induló).

Gabriele von Baumberg (Baumberg Gabriella) szövegeit gyakran használta Mozart a saját dalaihoz – az osztrák költőnő Batsányi János felesége volt.

Mozart felvilágosult tudós barátja, Born Ignác tiszteletére írta Die Mauererfreude című kantátáját, és a magyar geológustudós szolgált A varázsfuvola egyik legfontosabb szereplője, Sarastro mintaképéül is. Tamino alakját valószínűleg egy másik magyar geológustudós, Müller Ferenc (1742–1825) szolgáltatta.

A Szabadkőműves gyászzene részben Eszterházy Ferenc halálára íródott. Mozart szabadkőműves volt (Az Igazsághoz páholyból ismerte Born Ignácot is), a gróf pedig páholyának főmestere.

A Concerto Budapest Mozart-nap című koncertsorozatába ezúttal egy érdekes esemény is illeszkedik: zenei körkapcsolás. Kapcsoljuk Hollandia, Svájc, Ausztria és az Amerikai Egyesült Államok egy-egy városát, ahonnan magyar, Magyarországhoz kapcsolható művészek Mozart-művekből adnak elő részleteket.

Mozart-nap: körkapcsolás a nagyvilágból

Körkapcsolás

Würtz Klára – Amszterdam

Mozart : F-dúr szonáta KV332 – III. tétel 7'41

A budapesti születésű zongoraművész, Würtz Klára 1990 óta él Hollandiában, Amszterdamban. Az utrechti Zeneművészeti Főiskola zongora- és kamarazene-tanára. Szenvedélyes játékával világszerte elnyerte a közönség figyelmét és szeretetét. Számos felvételt készített a hollandiai Brilliant Classics és Piano Classics gondozásában. Többek között Bartók, Schumann, Schubert, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Debussy, Janaćek, Kodály, Ravel szóló-, kamarazenei és zenekari versenyműveit vette fel. Mozart összes zongoraszonátájának felvétele hatalmas nemzetközi visszhangra talált. Turnézott Japánban, az Egyesült Államokban, Mexikóban, Indonéziában, Kínában, és Európa számos országában lépett fel. 1990 óta a hollandiai Amszterdamban él.

Rohmann Imre – Kurucz Tünde – Salzburg

Mozart: Glasharmonika-Quintett átirata Imre és Tünde által (KV617) 12'

Rohmann Imre zongoraművész Budapesten született. Négyéves korában kezdett zongorázni. Feleségével, Kurucz Tündével 1985-ben alakította meg zongoraduójukat. A Liszt Ferenc Zeneakadémián zongorát és kamarazenét tanult, mestere volt Zempléni Kornél, Rados Ferenc, Kurtág György is; 1980–81-ben a bécsi Zeneakadémián tanult vezénylést. 1974 óta a nemzetközi koncertéletben szólistaként olyan zenekarokkal vesz részt, mint a Dresdner Staatskapelle, a Berlini Szimfonikus Zenekar, a Mozarteum Zenekara (Salzburg), a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Zongorát és kamarazenét oktatott a Liszt Ferenc Zeneakadémián, a berlini Hochschule der Künstén és a Mozarteumban, Salzburgban. Rohmann Imre 1990 óta él Mozart városában, 2002 óta vezényli a Weiner–Szász Kamaraszimfonikusokat.

Krausz Adrienne – Grellingen, Bázel mellett

Mozart: A-dúr szonáta KV331 III. „Török induló” 4'

Krausz Adrienne Sir Georg Solti egyik utolsó védence, szólistaként olyan vezető zenekarok meghívottja, mint a Budapesti Fesztivál Zenekar Fischer Ivánnal, a London Philharmonic Orchestra, a Philharmonia Orchestra, a Berliner Symphoniker Michael Gielennel, a Tokyo Philharmonic, a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Hangversenyezett Európától Ázsián át az Egyesült Államokig, gyakori vendége a világ fontos fesztiváljainak és koncerttermeinek.

Malcolm Bilson – Ithaca NY

Mozart: B-dúr szonáta, K. 333 – I. tétel

Malcolm Bilson a historikus előadásmód élő legendája, a fortepiano-játék elhivatott művésze. Játékát a magyar közönség is ismerheti, több lemezfelvételt készített, és tanított is Magyarországon. Bilson 1935-ben Los Angelesben született. Zenei tanulmányait New Yorkban, Bécsben és Párizsban végezte, pályafutását egyetemi oktatóként kezdte. 1970 óta művészi célkitűzése a historikus előadói gyakorlat és a régi hangszerek, mindenekelőtt a fortepiano újrafelfedezése és bemutatása a koncertéletben. Az utóbbi két évtizedben a XIX. század zongorairodalmával (Beethoven, Schubert, Schumann) foglalkozott, és e tárgyban világszerte tart előadásokat és kurzusokat. Az Amerikai Művészeti Akadémia tagja.

