Mozart és Angela Hewitt randevúja a Concerto Budapest koncertjén

Igazi világsztár a Concerto Budapest Mozart-nap koncertsorozatának kanadai–brit, Londonban élő vendégművésze. Angela Hewitt Ottawában született, háromévesen már zongorázott, négyévesen pedig már koncertet adott.

Angela Hewitt nem először lép a közönség elé Keller Andrással és a Concerto Budapesttel. A 2018-ban forgatott (Szabó Stein Imre, Géczy Dávid), több nemzetközi díjat elnyerő, Született Muzsikusok című dokureality-sorozat utolsó epizódja részben a zongoraművésznő köré épül. A felvételen épp Sosztakovics I. zongoraversenyének bonyodalmai elevenednek meg:

Angela Hewitt úgy tartja, hogy a zongoraversenyek jót tesznek egy művésznek, azok ugyanis egyben mentális felkészülések is a koncertekre, arról nem beszélve, hogy a győztesek lemezszerződéseket is nyerhetnek. 2018-ban a Seen and Heard Internationalnak adott interjújában azt is elárulta, hogy bár a kedvenc zeneszerzője Johann Sebastian Bach, a repertoárjában a mai napig szerepel Frédéric Chopin több etűdje, valamint Liszt Ferenc h-moll zongoraszonátája is.

A művésznő két évvel ezelőtt interjút adott a The New York Timesnak, amiből kiderül, hogy miért is tartják őt a világ egyik legjobb Bach-előadójának.

Az interjúban ugyanis úgy fogalmazott, hogy a német zeneszerző műveinek szeretete a születése pillanatában elkezdődött, és ennek oka nem más, mint hogy édesapja az ottawai Christ Church Cathedral orgonistája és kórusigazgatója volt, és azon túl, hogy hihetetlen átéléssel játszott Bachot, egyszer még a mester D-moll toccata és fúgáját is átírta két zongorára és nyolc kézre.

Angela Hewitt tanult hegedülni is, és járt balettre is, tanulmányait pedig Torontóban folytatta. Tehetségét mutatja, hogy 1975-ben Buffalóban megnyerte a Chopin fiatal zongoraművészek versenyét, valamint a washingtoni Bach-versenyt, 1978-ban a CBC rádiós zongoraversenyét, 1980-ban pedig a milánói Dino Ciani versenyen nyert első helyezést, majd 1985-ben Torontóban nyert nemzetközi Bach-zongoraversenyt. Rá egy évre elnyerte a Kanadai Zenei Tanács év művésze kitüntetését.

4 Galéria: Angela Hewitt a Concerto Budapest próbatermében Fotó: Gerencsér Tamás / Index

Később arról vált híressé, hogy Bach összes zongoraművét előadta hangversenyeken, és számos kritikailag is sikeres lemezt készített. A megnyerő személyiségű művésznő Bach mellett Beethoven, Mozart, valamint a francia impresszionista zeneszerzők kiváló előadóművészeként is ismert.