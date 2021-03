Ilyen darabot még nem hallhatott nálunk Mozarttól

Januárban bombaként robbant a hír, hogy előkerült Wolfgang Amadeus Mozart eddig ismeretlen zongoradarabja. A szerző feltételezhetően 17 éves korában, 1773 elején vetette papírra a kétoldalas kottát harmadik olaszországi útján vagy nem sokkal az után, hogy hazatért Salzburgba.

A kézirat feltehetőleg Mozart fia, Franz Xaver Wolfgang hagyatékának része volt, aki azt állítólag nagynénjétől, Mozart testvérétől örökölte meg. Szakértők megerősítették, hogy kétségkívül Mozarttól származik a kotta.

Nagyon érdekes, hogy ez a kézírás eléggé szokatlannak tűnik Mozarttól. Persze megvannak a rá jellemző jegyek, de az látszik, hogy nagyon gyorsan írták. A papír pedig nem is kottapapír, hanem teljesen átlagos papír, amelyre Mozart rajzolta rá a csíkokat

– ismertette a kéziratot Ulrich Leisinger, a Mozarteum Alapítvány kutatási igazgatója.

A mindössze másfél perces zongoradarabot a szerző születésnapján be is mutatták a salzburgi Mozarteumban. A töredékes szerzeményt Cso Szong-dzsin dél-koreai zongoraművész adta elő. A szólista így méltatta a művet:

Szerintem ez a zene nagyon örömteli, elragadó és játékos is egyben, és egyértelműen érződik rajta, hogy Mozart írta, a fiatal Mozart. Érezni rajta a tiszta érzelmeket.

A bemutatót Rolando Villazón, a programsorozat művészeti igazgatója úgy jellemezte:

94 másodperc ugyan nem tűnik soknak, de ha ez a csaknem másfél perc olyan mestertől származik, mint Mozart, akkor egy teljes zenei univerzum tárul fel.

A darabot, a D-dúr allegrót a Mozart-nap alkalmából a magyar közönség is meghallgathatja az esti zárókoncerten, ez lesz a mű hazai ősbemutatója. Ezt követően a szerző egyik legismertebb műve, a Kis éji zene, is megszólal. A szólista Berecz Mihály, akit onnan is jól ismerhetünk, hogy novemberben fellépett a Beethoven-napon, melyet szintén az Index közvetített.