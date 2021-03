Ecsettel sem ügyetlen Egressy Zoltán, a Portugál sikerszerzője

Ha létezik Gesamtkunstwerk (copyright Richard Wagner), akkor kell lennie Gesamtkünstlernek is, merthogy Egressy Zoltán az, ahhoz nem is fér kétség. Valamikori újságíró kollégám az irodalom mindhárom szegmensében – líra, dráma, próza – maradandót alkotott, alkot még ma is, sőt, drámaíróként napjaink egyik legtöbbet játszott hazai óriása. Ezt eddig is tudtuk. No de hogy tehetséges fotós, az csak tavaly derült ki számunkra, de ezzel még nincs vége, mert az egyik belvárosi galériában Zoltán festményeivel is találkozhatunk. Hogy A távolban egy kék vetekedni fog-e a Portugál népszerűségével, az egyelőre még a jövő zenéje.