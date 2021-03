Inspiráló magyar nők a YouTube-on

Mikor 2010 környékén a magyarok is rájöttek arra, hogy a YouTube felülete nem csak vicces videók feltöltésére és klipek böngészésére alkalmas, megjelentek az első youtuberek. A fiúk eleinte főként játékokkal kapcsolatos videókat töltöttek fel, a lányok meg leginkább sminkeltek.

Pár évre rá pedig már nem csak macskás videókat lehet nézni a platformon: megérkeztek a tartalomra éhes fiatalok, és megnőtt az igény más jellegű videókra is. Majd amikor felismerték, hogy a YouTube-ra bárki feltölthet bármit, ha van hozzá bátorsága, és persze kamerája,

kezdett kiépülni a piac, és olyan hatalmasra nőtte ki magát, hogy a hobbinak indult videózás már itthon is sokak megélhetését biztosította.

A lányok közül sokan megint sminkvideókkal próbálták elkezdeni influenszer pályafutásukat, de hamar átálltak a valóságshow műfajára, azaz úgy próbálták eladni csatornájukat, hogy az életüket helyezték a központba: olyan magánéleti eseményeket, információkat kezdtek megosztani, amiknek amúgy az interneten nincs is nagyon helyük.

Így elérkezett a harmadik korszak is, amikor már a nézők és a tartalomgyártók is többre vágytak. Persze a magánéletük kiteregetéséből még most is sokan élnek, és sminkesek is vannak, igaz, nekik leginkább ez a szakmájuk.

Most ismerjenek meg hat olyan youtuber lányt, akik leginkább személyiségükkel és/vagy profizmusukkal kápráztatják el a nézőket.

Cserháti-Herold Janka

Bár a felsorolás véletlenszerű, mégsem kezdhetünk mással, mint a Hormonmentes csatorna mögött álló Jankával, aki talán az elsők között tudott sikereket elérni egy ügy mögé állva.

Ez az ügy a szexuális tudatosság.

Videóiban rendszerint olyan tabutémákat döntöget, amikről muszáj nyilvánosan beszélni. A szexuális felvilágosítás a legtöbb iskolában még ma is hiányos, idejét múlt. Sok intézményben a biológia órák sem elegendők ahhoz, hogy mélyebb összefüggéseiben is tárgyalják az emberi testről szóló fejezeteket. Így nem is csoda, hogy ekkor igény támadt a Hormonmentes csatornára. Persze az sem mellékes, hogy Cserháti-Herold Janka megmutatta, hogy egy fiatal nő is lehet humoros, okos, céltudatos, szép, és anyukaként is vezethet bárki vállalkozást.

Touati Karen

Karen az a lány, aki minden egyes videójával adni akar. Csatornáján nincsen egyetlen egy olyan tartalom se, ahol csak úgy, kedvtelésből leül a kamera elé beszélni. Minden videója átgondolt és tudatosan felépített. Bármilyen témáról beszél, azt saját tapasztalatokra alapozza, élete történeteivel színesíti mondandóját, ami a nyelvtanulástól kezdve, az önfejlesztő könyvek ajánlásán át egészen a kommunikációt felölelő témákig tart. Videóiból egyértelműen átjön, hogy egy olyan ember áll a kamera előtt, aki próbálja az életét jól élni. Hasznosan megélni. Ezt a mentalitást adja át követőinek is, és egy-egy videója instant komoly motivációs támaszt jelenthet a halogatós hétköznapokon.

Dörner Csenge

Csengéről már mi is írtunk korábban. Ő az a lány, aki gazdaság témában gyárt videókat. Méghozzá úgy, hogy azok közérthetőek legyenek bárki számára. Videóit szépen megkomponálja, látszik, hogy rengeteget készül rá, még animációt is készít. Ő a jó példa arra, hogy van valaki, aki képes saját érdeklődését, tudását kreatívan és lelkesen átadni másoknak, mindezt anélkül, hogy beállna a trendek és divathullámok mögé.

Hindi Fatima

A Fatimapanka YouTube csatorna arca talán mentalitása és életszemlélete miatt nem maradhat le erről a listáról. Fatima jóval többet oszt meg az életéről, mint mások, ám amit elárul magáról, vagy megmutat az életéből, azt okkal teszi. Gondolatai a vele megtörtént, vagy vele zajló eseményeken alapszanak. Fatima ma már egy ikerpár anyukája, így az utóbbi időben jóval kevesebb videót tölt fel csatornájára. Ám visszapörgetve a már fent lévő anyagai között, őszinte és mély tartalmakra lehet találni. Vannak éneklős videói is, de eleve a beszédhangja is megnyugtató. Bármilyen témában is nézi az ember a videóit, relaxált állapotba kerül.

Inzsöl Júlia

Róla is esett már szó korábban. Inzsöl Júlia az egyik lány Párnacsata néven futó podcastot készítői közül. Már maga a Párnacsata is remek dolog, inspirálóan hathat bárkire, a mostani listára azonban HeyJulie néven futó YouTube csatornája miatt került fel. Julcsi sok témában gyárt videót, szenvedélye a lakberendezés és a film. Ám felszólal más, fontos témákban is. Több videót készített például a női endometriózisról, ami megkeseríti a hétköznapokat. Hihetetlen nagy bátorságra vall, hogy ki mert állni saját történetével, amivel rengeteg követőét segíti át a problémáikon. Erőt ad az érzés, ha tudják, nincsenek egyedül a bajban.

Szabó Hédi

Hédinke néven gyárt videókat Szabó Hédi, igazi influenszerként éli a napjait. Az Instagram oldala az egyik legfontosabb munkafelülete, nem feltétlenül a YouTube. Ellentétben azokkal az Insta- vagy YouTube celebekkel, akik élő reklámtáblaként élik az életüket, Hédi meg tudott maradni az önazonosság szintjén. Videóiból árad a kreativitás, művészlelke mindenhol kiütközik. A YouTube mellett TikTok profilt is csinált, ahol festészettel kapcsolatos információkról oszt meg tartalmat. YouTube csatornáján vannak lazább, csajosabb ügyek, ám ugyanúgy beszél politikáról, a szétköltözés, a lakásvásárlás nehézségeiről is, és nem riad vissza más kultúrák megismerésétől és bemutatásától sem.

