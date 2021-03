Koncertmaraton a lezárások előtt: ilyen volt a Mozart-nap az Indexen

Több szempontból is különleges volt a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar Mozart-napi koncertsorozata az Indexen. S nem feltétlenül azért, mert a Covid-járvány miatt Magyarországon alighanem ez volt az utolsó élő komolyzenei közvetítés húsvét előtt. A koncert körülményeiről Keller András, a zenekar vezetője ezt mondta az Indexnek:

Benne vagyunk ebben a szörnyű Covid-világban, de amikor mi interpretáljuk egy nagy zeneszerző műveit, akkor nekünk ki kell tudunk lépni ebből, és át kell lépnünk egy paradicsomi világba, ami Mozart világa.

Az Index olvasói a nagy sikerű, tavaly november végi Beethoven-naphoz hasonlóan a Mozart-zeneműveket ismét élőben követhették figyelemmel, sőt az esti koncerteket zeneértő kommentátorral. Az esti koncert eseményeit visszanézhetik a percről percre közvetítésünkben ide kattintva, a kapcsolódó cikkeinket pedig itt érik el.

A nap egyik fénypontja volt az a magyarországi ősbemutató, amelyen Wolfgang Amadeus Mozart egyik közelmúltban előkerült, D-dúr Allegro című, mintegy másfél perc hosszúságú darabját Berecz Mihály zongoraművész adta elő.

A Mozart-nap sztárvendége pedig a világhírű kanadai–brit zongoraművész, Angela Hewitt volt, aki nem először lépett fel a Concerto Budapest művészeivel.

A Mozart-napról és az osztrák zeneszerzőről az Indexnek így nyilatkozott:

Mozart csodálatosan írta le az emberi érzéseket, az élet drámáját és komédiáját, olykor a kettőt egyszerre. Ez nagyon igaz a d-moll versenyre. Hasonlít a Don Giovannihoz, hiszen nagyon tragikus, tele van hirtelen kitörésekkel, de a végén minden lecsendesedik, és kisüt a nap. Már attól libabőrös leszek, ha róla beszélek.

Az Index jelen volt a Mozart-nap próbáin, ahol werkfilmet is forgattunk arról, hogyan készül a Concerto Budapest különleges koncertsorozatra. A kisfilmet az Index olvasói és a közvetítést figyelemmel követő közönség is láthatta a két esti koncert közötti szünetben, de most itt is megtekinthetik.

Concerto Budapest Keller András világszerte elismert hegedűművész igazgatása alatt nagy ívű pályát járt be, a hazai kulturális élet kiemelten fontos szereplőjévé vált. A zenekar az elmúlt években megjelent a világ számos fontos fesztiválján és színpadán. A mai Concerto Budapest jogelődjét, a Postás Szimfonikus Zenekart Kossuth Ferenc alapította még 1907-ben. Ezt követően többször is változtatott nevet (Postás, Matáv, Magyar Szimfonikusok, Telekom Zenekar), Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar néven 2009 óta ismeri az ország-világ. Az együttes fenntartója 2013-tól az állami tulajdonú Concerto Akadémia Nonprofit Kft., a tulajdonosi joggyakorló az EMMI. Az együttes tiszteletbeli elnöke Kurtág György, főigazgatója Dr. Edvi Péter, nemzetközi stratégiai és filmes/média főnöke Szabó Stein Imre. A zenekar művészeti vezetője és első karmestere 2007 óta Keller András, a világhírű magyar hegedűművész, a Keller Vonósnégyes alapítója, a Guildhall School of Music hegedűprofesszora és több mint 70 nemzetközi díj kitüntetettje. Vezetése alatt a zenekar Bartók Béla, Kurtág György és Ligeti György műveinek kiváló tolmácsolójává vált, és így szerzett hírnevet. Olyan neves szólistákkal működik együtt, mint Gidon Kremer, Martha Argerich, Borisz Berezovszkij, Heinz Holliger, Angela Hewitt, Isabelle Faust, Steven Isserlis vagy Jevgenyij Koroljov.

A Concerto Budapest tavaly nagy és váratlan sikert ért el azzal, hogy a Szabó-Stein Imre játékfilmes igénnyel forgatott, majd kétórás koncertfilmje Arany Oroszlánt nyert a Velencei TV Fesztiválon, valamint Bronz Lovie Awardot és közönségdíjat, People’s Lovie Awardot is a 10. Lovie Awardson.

Minderről az Indexnek Szabó-Stein Imre így nyilatkozott:

Amikor létrejön valamiféle sokkamerás felvétel egy koncertről – ilyenek nagy számban készülnek, alapvetően az történik, hogy jól vagy kevésbé jól, kevés vagy több kamerával, tévés módszerekkel egzakt módon mutatják meg azt, ami a pódiumon történik. Ez a klasszikus zene meglévő közönségének szól. Mi gondoltuk, ne csak a zene szolgálólányaként dokumentáljunk, hanem saját képi, művészi koncepció alapján, a zenészek alkotótársaként hozzunk létre egy közös produkciót.

Keller András szerint a Concerto Budapest esetében elvárás a nemzetközi siker. Mint mondja, a zenekar minden csapatrészében nemzetközi nívót képvisel, kiváló szólistái vannak, kialakult a zenekar saját hangzása és játékstílusa. Haydn Londoni szimfóniáival kezdték, Mozart valamennyi zongoraversenyével folytatták, amit Beethoven és Schubert összes szimfóniája követett. Így jutottak a nagy romantikus repertoárhoz és egészen korunk zenéjéig. Keller András meggyőződéssel állítja, hogy a klasszikus stílus ismeretével lehet magas nívón játszani a későbbi korok zenéit is. Szerinte ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni,