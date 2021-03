Magyar hangja: Spilák Klára

Az Index hamarosan induló podcastjének, első, kísérleti adása annyira nőnapi közlésért kiáltott, hogy annak ellenére publikáljuk, hogy a beszélgetést vasárnapra terveztük. Sztárvendégünk Spilák Klára. A színésznő annak apropóján ült be az Index stúdiójába, hogy a közelmúltban bombahírként robbant, hogy a kultikus sorozat a Szex és New York (Sex and the City) folytatódik.

Persze a dolog nem lesz olyan, mint régen, hisz lehengerlő karakterek hiányoznak majd belőle, így Samantha Jones (Kim Cattrall) vagy Mr Big (Chris Noth). Fájó hiányuk miatt a sorozat címét átkeresztelték And Just Like That-re, ami az ötvenes éveikben járó főszereplők mindennapjait láttatja. Nem hiányozhat belőle viszont a sztárparádé nagyágyúja, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), akinek 6 évadon át és két mozifilmben is Spilák Klára kölcsönözte a hangját.

A legnőiesebb magyar hang elfogadta az Index meghívását. A vele töltött időben számos témát érintettünk.

Kiderül, hogy számára mit jelentett a sorozat

Bevezet minket a szinkronizálás kulisszatitkaiba

Elmondja, csilingel-e a hangja a várva várt új évadban

Nem derül ki, hogy mi lesz a Barátok közt vége

Szó kerül az SZFE-ről, ahol a kommunikációs irodát vezette

Beszél a sorait záró Pécsi Országos Színházi Találkozóról (POSZT), aminek 15 évig sajtófőnöke volt

Mesél New York-i élményeiről

Arról, hogy tavaly novemberben a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat zsebelte be a New York-i The Short Film (SOFIE) Awards-on a Kimaradt körök című filmben nyújtott alakításáért

De csevegünk főzésről, pandémiáról és az Indexről is

Tartsanak velünk!