Üresen kongó mozitermek, nyitásra váró vidéki filmszínházak

A film talán nem is, hiszen a streamcsatornák megállíthatatlanul ontják a sorozatokat, a mozifilmeket, de a filmszínházak mindenképpen megsínylették a Covid–19-járvány következtében bevezetett korlátozásokat.

A járványügyi intézkedések már tavaly előírták a mozik bezárását, és ez a rendelkezés azóta is érvényben van. Bezárta termeit a Cinema City-hálózat, ez történt a Budapest Film Zrt. mozihálózatának összes filmszínházával, bezárt a Művész, a Toldi, a Kino Cafe, a Tabán, a Puskin és a Corvin mozi.

A második hullám eddig pont úgy csapódott le, mint az első. Három hónapig voltunk zárva akkor, de most már bizonyos, hogy a járvány tovább tart minket lakat alatt. Amíg nyitva voltunk a két hullám között, a hozzánk betérő vendégek elégedettek voltak

– mondta Fejér Tamás, az önkormányzati fenntartású debreceni Apolló mozi vezetője. Azt is kiemelte, hogy „elmondhatatlanul” hiányzik mindenkinek, hogy újra aktív munkába állhasson a több mint 100 éves filmszínházban.

Az elmúlt időszakot igyekeztünk hasznossá tenni, így több egységünkben is fejlesztéseket hajtottunk végre. Emellett a szükséges karbantartásokat végezzük, valamint zárt ajtók mögött ugyan, de vetítünk is folyamatosan, hiszen ezeknek a gépeknek szükségük van a rendszeres »munkára«. Emellett a KULTIK csapata gőzerővel dolgozik egy egészen új mozi megvalósításán

– mondta Simon-Horváth Szilvia, az országszerte tíz saját üzemeltetésű és kilenc partnermozival rendelkező KULTIK mozihálózat marketingvezetője.

Felkerestük a visegrádi mozi vezetőjét is, Mikesy Tamást, illetve a nyergesújfalui 10’S mozitól Kákonyi Gellértet, akik hangsúlyozták, hogy ők más helyzetben vannak, mint a nagyobb mozik, hiszen mindkét településen a művelődési ház a fenntartó, ilyenformán tehát közintézménynek tekinthetők. Bár a koronavírus-járvány miatt bevételkieséssel kellett számolniuk, viszont senkit nem kellett elbocsátaniuk, az üzemeltetés nincs veszélyben.

Fejér Tamás, az Apolló mozi vezetője ugyanakkor azt is kiemelte, hogy az újranyitáskor biztosan kevesebb nézőjük lesz.

Hatalmas kérdőjel, hogy a moziba járók hány százaléka választja majd újra ezt a fajta szórakozási formát. Kérdés, hogy nagyjából feleannyi bevételért is rentábilis lesz-e éves szinten. Ez most nagyon vészjóslónak tűnhet, de bízom abban, hogy visszatérhetünk a teljes kapacitásra a pandémia előtti nézőszámokkal. A félelem azonban jelen van: ha a Warner Media példáján felbuzdulva a többi stúdió is egyszerre indítja el filmjeit streamingen és a mozikban, akkor a mozis szektor térdre kényszerülhet.