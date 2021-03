Oscar-díjas alakításnak titulálják Meghan és Harry interjúját

Ahogy az borítékolható volt, megy az adok-kapok, miután az Egyesült Államokban vasárnap, az Egyesült Királyságban pedig hétfő este levetítették a hercegi pár exkluzív, korábban soha nem ismert részletekbe és mélységekbe bocsátkozó, Oprah Winfrey-nek adott interjúját. A britek rátámadtak nemcsak a párra, hanem a műsorvezetőre is, az amerikaiak pedig nyilvánosan esedeznek Meghan és Harry bocsánatáért. A megosztó beszélgetést sokan Winfrey eddigi legnagyszerűbb interjújának tartják. A royalisták már kevésbé…

Az előzeteseket elnézve már napokkal ezelőtt drámai interjúra lehetett számítani, ami akkor is nagyot szól majd, ha tulajdonképpen semmi újdonságról nem beszél. (Nem így lett…) Nyomasztó zenei aláfestés, közeli plán és a műsorvezető döbbenettől tátva maradt szája, a hercegi pár frusztrált fészkelődése, satöbbi – a hangulatfokozás sikeres és hatásos volt. Aztán leadták a műsort…

Egy bennfentes állítása szerint Harry és Meghan nem nézte végig az adást, mindössze jeleneteket csíptek el a saját beszélgetésükből (na nem mintha nem tudnák, hogy miről is volt szó). Sőt, Winfrey és Meghan az adás alatt is üzenetet váltottak egymással, miközben éppen a rasszizmust taglaló részeket láthatta a nagyérdemű.

Gayle King, a CBS This Morning című adásának műsorvezetője szerint az interjú tökéletes volt, bár elfogultsággal vádolni nem alaptalan, hiszen a hölgy Oprah Winfrey egyik legjobb barátnőjének hírében áll. A Facebook és a Twitter is reagált, a platformokon amerikai emberek ezrei dicsőítették Winfrey nevét a műsor zsenialitása miatt.

Oprah Winfrey valóban mestere a szakmájának, hiszen provokatív, az érzésekre ható kérdéseket szegezett a párnak, és nem hagyta leülni a beszélgetést egyetlen pillanatra sem. A könnyekig meghatódó hercegnét még tovább bombázta fájó kérdésekkel, mivel éppen ez egy ilyen kaliberű beszélgetés célja. A közösségi médiában ezt a rámenősségét rengetegen kritizálták, érzelmi zsarnoknak titulálva a műsorvezetőt, aki „százmilliókat keres más emberek szenvedésén”. (Harry és Meghan nem kap pénzt a szereplésért, ám a CBS-nek körülbelül nyolcmillió dollárjába fájt a sugárzási jogok megvásárlása.)

Csak Amerikában 17 millió ember nézte élőben az interjút, az Egyesült Királyságban azonban kisebb tragédia történt: olyan sokan voltak kíváncsiak Oprah Winfrey műsorára, hogy az ITV online streamingplatformja összeomlott, a nézők pedig arról panaszkodtak, hogy csak nagy nehézségek árán (vagy még úgy sem) tudták megnézni az adást.

Úgy hírlik, sem II. Erzsébet, sem pedig a szívműtétből lábadozó Fülöp herceg nem követte az adást, ám a The Guardian szerint a Buckingham-palotán hatalmas a nyomás, hogy visszautasítsák a rasszizmus vádját, ami akár bélyeget is nyomhat a monarchia jó hírére.

A legtöbb néző csőrét mégis az bökte, hogy a privilegizált helyzetben felnövő Harry herceg máig képes ilyen módon beszélni arról a sokszor kirekesztő környezetről, amelynek ő is a része (volt), és amely tulajdonképpen a rasszizmusra és a gyarmatosításra épült. Arra az ideára, amelynek most éppen a herceg felesége és fia esett áldozatul. (Ráadásul úgy, hogy a kisfiú csak negyedrészt színes bőrű, így teljesen hibásan állítják azt az emberek, hogy egy fekete gyerekről beszélünk.)

A nézőben felmerülhet a kérdés: ha a pár elvileg az árgus tekintetek elől menekül, vajon miért osztották meg a történetüket az egész világgal? Winfrey a CBS reggeli műsorában elmondta, igaz, hogy Meghan és Harry nyugalomra vágynak, de tisztában vannak azzal, hogy közéleti személyiségek, így a legfőbb kívánságuk az lehet, hogy senki ne avatkozzon bele a magánéletükbe. Egyetlen ember sem akar helikoptereket vagy drónokat látni a háza felett, vagy hogy a bokorban lapuló paparazzo lencsevégre kapja a gyermekét. Az, hogy egy ember ismert, még nem kell, hogy azt jelentse, az embernek egyetlen másodperc nyugodalma sem lehet.

Mit gondolnak a britek?

Az, hogy a műsor Angliába egy nappal az első sugárzás után kerül adásba, nem akadályozta meg a brit médiát abban, hogy felháborodjon a pár kijelentésein. Anna Pasternak, a királyi életrajzíró a BBC-nek elmondta, Meghant senki nem kérdezte az apjával való kapcsolatáról és arról, hogy csak az anyja volt ott az esküvőn. Pasternak szerint Markle olyan nő, aki, úgy tűnik, rendszeresen összevész másokkal. Mindez ellenére sosem kérdőjelezték meg a viselkedését, amivel megsemmisítette a Windsor-házat.

Mindent kihajítottak az ablakon, amiért a királynő keményen megdolgozott, és akkor ezek után higgyük azt, hogy együttérzők?

– nyilatkozta Piers Morgan a Good Morning Britainnek. Továbbá azt is kijelentette, hogy Meghanból kinézte ezt az aljas, nonszensz viselkedést, de szégyenletesnek találta, hogy Harry képes volt a saját családját és a monarchiát is magával rántani.

A Sun című bulvárlap szerint az interjú nem más, mint egy „mophera” (Meghan + opera), vagyis a műsor tulajdonképpen Meghan életének legnagyobb színjátéka. Trevor Kavanaugh, a lap volt politikai szerkesztője elmondta, a pár képmutatása nem fogja a britek véleményét megváltoztatni az ügyben, főleg úgy, hogy a hercegi pár esetében Kaliforniában napozó milliomosokkal kellene szimpatizálni.

Robert Hardman, aki a Daily Mailnek tudósít a királyi ügyekről, így fogalmazott:

Nem tudom, hogy mi volt a cél. Tiszta vizet önteni a pohárba? Nem sikerült. Az interjú sok kérdést vet fel, amire az emberek keresik majd a választ. Főleg családi ügyekről esett szó, ám jelen esetben az uralkodócsaládról beszélünk, így a diskurzus is sokkal kiterjedtebb.

Egyes kritikusok szerint az interjú Harry és Meghan tudatos lépése afelé, hogy felégessék a britekhez átívelő hidat, hogy aztán Amerika felé nyithassanak. Mások szerint az egész dráma Károly walesi herceget, Harry apját érinti a legérzékenyebben, hiszen egykor Lady Diana szélmalomharcát is közvetlen közelről követte végig, most pedig ifjabb fiát látja hasonló állapotban.

Boris Johnson miniszterelnököt is megkérdezték a témában, aki elmondta, mindig is tisztelettel és csodálattal tekintett a királynőre, ebben az ügyben – ahogy eddig sem – most nem szeretne állást foglalni, ahogyan nem kommentálná az interjút sem. Zack Goldsmith tory politikus szerint Harry szétrobbantotta a családját, és ma már csak az történhet, amire Meghan vágyik. A politikus úgy látja, a herceg nem az intézmény, hanem elsősorban a családja hátába döfte azt a bizonyos kést ezzel a viselkedéssel és ellenállással, amit feleségével karöltve tanúsít.

(Borítókép: Harry herceg és Meghan Oprah Winfrey interjújának felvétele közben. Fotó: Harpo Productions / Joe Pugliese / Getty Images)