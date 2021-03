Budapesti helyszínekkel reklámozzák a Marvel új sorozatát, de nem tudni, miért

A Országház és a budai vár is feltűnik a Marvel legújabb sorozatának plakátjain, de egyelőre nem tudni, hogy milyen szerepük lesz benne. A plakátokon látható csillag két alsó sarkában tűnnek fel, mind a sorozatnak, mind a karakterek plakátjain.

A The Falcon and the Winter Soldier című sorozat új részei március 19-én érkeznek majd a Disney+-ra.

A sorozat a Bosszúállók: Végjáték folytatása lehet majd.

Az új részeken Sólyom (Anthony Mackie) és Tél Katonája (Sebastian Stan) is felbukkanak majd, rajtuk kívül pedig azt is tudni lehet, hogy Baron Zemo (Daniel Brühl) és Sharon Carter (Emily VanCamp) is visszatérnek majd.

Az egyelőre nem világos, hogy Budapest pontosan miért is került fel a Marvel plakátjaira. Ennek a sorozatnak a forgatásáról ugyanis az eddigi hírek szerint Atlantában, valamint Csehországban végezték.

Egy másik Marvel-filmet viszont forgattak Budapesten.

A Fekete Özvegy című filmet május 7-én mutatják be és arról tudni lehet, hogy ott tényleg nagy szerepet kap a magyar főváros is.

Ezenfelül egy 2022-ben megjelenő Marvel-sorozatról, a Moon Knight-ról is felreppentek a hírek, hogy azt is Budapesten forgathatják majd.

Az viszont még így sem világos, hogy a The Falcon and the Winter Soldier plakátjára miért került fel az Országház és a budai vár.