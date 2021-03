Oszvald Marika kukászacskóban ünnepelte a születésnapját

Az ország legfittebben cigánykerekező nyugdíjasát is alaposan megijesztette a Covid. Születésnapján egy kétszáz literes fekete szemeteszsákot húzott magára, jobb híján maga barkácsolt egy vírusellenes izolációs ruhát, hogy végre megölelhesse lányát.

A magyar operett állócsillaga maga is színészcsaládból származik. Édesapja, Oszvald Gyula operaénekes, édesanyja, Halasi Marika szubrett rengeteget dolgoztak, mégis tőlük tanulta meg, hogy a gyerek soha nem érezheti, hogy szüleik nem figyelnek rá. Kriszta lányával ezt nagyszerűen meg is oldotta. Csodálatos szimbiózisban élnek egymással, bár Marika, mint ez az alábbi videóból ki is derül, néha úgy érzi, hogy a lánya anyáskodik felette.

Hidvégi Kriszta, Oszvald Marika felnőtt lánya azt mondja, hogy édesanyja mindig következetesen nevelte. Ha kellett, szigorú is volt, de csak az ő érdekében. Amúgy nem tekinthető átlagosnak a gyermekkora, hiszen édesanyjával beutazta az egész világot. Amikor Ausztráliában, az Egyesült Államokban vagy Japánban turnézott a magyar operett legkisebb termetű fénylő csillaga, lányát mindig elvitte magával.

Jó volt nekünk!

– mosolyodik el az emlékeken a Jászai Mari-díjas színésznő.

Anya és lánya mindennap beszélget, hetente találkoznak is. Meghalnánk egymásért – fogalmazza meg a kamerába nézve Oszvald Marika, milyen a szoros a kapcsolat közte és lánya között.

Az örökifjú színésznő ma már nem retteg a vírustól, bízik a maszkban, fertőtlenítésben, szellőztetésben és a biztonságos távolságban, de már nagyon várja, hogy beoltsák.

A fertőzésveszély miatt az ő életritmusa is megváltozott. Élvezi, hogy több ideje van a családra, de már nagyon várja, hogy ismét színpadon álljon.