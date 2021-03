Koreai és japán előadók uralják a lemezpiacot

A BTS dél-koreai fiúbanda két albuma szerezte meg az első két helyet a nemzetközi hanglemezipari szövetség (IFPI) 2020-as globális lemezeladási listáján. A héttagú sztárzenekar Map of the Soul: 7 című korongja az első, a BE (Deluxe Edition) című lemeze a második helyen végzett a ranglistán.

A dobogó harmadik helyét Jonedzu Kensi japán énekes-dalszerző Stray Sheep című albuma szerezte meg, negyedikként az amerikai Taylor Swift Folklore című lemeze végzett.

A globális lista, amelyet a fizikai eladások és digitális letöltések alapján állítanak össze, egy héttel azután jelent meg, hogy az IFPI a BTS-nek ítélte oda a 2020-as év legnépszerűbb előadójának járó Global Recording Artist of the Year díját.