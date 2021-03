Klubrádió: Nem adjuk fel, bírósághoz fordulunk

Mindenképp bírósághoz fordulunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa szerdai döntésével kapcsolatban – mondta az Indexnek Hardy Mihály, a Klubrádió főszerkesztő-helyettese. A testület március 10-én elkaszálta a Klubrádió pályázatát, nyertes nélkül zárta le a Budapest 92,9 MHz rádiós frekvencia pályázati eljárását, annak dacára, hogy már csak egyetlen pályázó maradt, a Klubrádió Zrt., ám az ő ajánlatuk is érvénytelennek bizonyult. Sovány vigasz, hogy a döntés ellen a pályázó tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet.

A médiatanács szerint a Klubrádió pályázata több szempontból sem felel meg a pályázati előírásoknak.

„A nyilvános cégadatok vizsgálata alapján megállapítható, hogy a Klubrádió több éven át tartó törvénysértő gazdálkodása miatt a hatályos cégjogi szabályok értelmében bármikor kényszertörlési eljárás indítható ellene” – írták.

Továbbá szerintük a műsorterv hibákat tartalmaz, bár nem részletezik, mik lennének ezek.

„A benyújtott műsorterv nem felelt meg a rádiózás alapvető követelményeinek, ellentmondásokat tartalmazott, melyek az eddigi bírósági döntések alapján nem mérlegelhető, objektív hibák, így egyetlen pályázat esetében sem fogadhatók el.”

Stock Richárdot, a Klubrádió vezérigazgatóját és jogi tanácsadóját a döntés nem lepi meg, annak bizonyos indoklásai viszont igen.

Ahogy a március 11-i Esti gyorsban elmondta, már maga a pályázati kiírás is egy színjáték része volt. A pályázatot korábban befogadták, tehát alakilag megfelelőnek találták, most viszont mégis alaki kifogást emeltek, ami Stock szerint jogilag sem helytálló. A 17 oldalas szövegben szerepel, hogy az a vállalat, amely nem tud a piacról kereskedelmi bevételeket szerezni, hanem rendszeresen a hallgatók támogatására szorul, nem tud biztonságos működést garantálni. A Klubrádió gazdálkodása Stock szerint teljesen transzparens, nem törvénytelen, ahogy azt a Médiatanács állítja.

A Klubrádió soha nem állt sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás alatt, nem volt adótartozása, folyamatosan kifizeti a munkatársak bérét.

Az a bűne megvan persze, hogy veszteséges. Nem csoda, hogy tartozásokat görget maga előtt, hiszen kiszorították a médiapiacról. Ráadásul a Médiatanács a pályázat kiírásakor nem kötötte ki, hogy olyan pályázó, amely közösségi finanszírozásból tartja fenn magát, nem indulhat. Stock elmondta: minden létező jogorvoslatot igénybe vesznek.

Nyugat-európai sajtószereplők elítélik a hatóság döntését Daniel Freund európai parlamenti képviselő, Scott Griffin, a Nemzetközi Sajtóintézet (IPI) igazgatóhelyettese és Pavol Szalai, a Riporterek Határok Nélkül regionális igazgatója a március 11-i Esti gyors adásában reagált az NMHH verdiktjére. A három nyilatkozó egyaránt elítéli, politikai indíttatásúnak tekinti és a sajtószabadság szempontjából károsnak tartja a döntést.

Hardy a Klubrádió honlapján olvasható jegyzetében így reagál:

„A Médiatanács ma úgy döntött, hogy ezentúl az éterben ne legyen Reggeli gyors. Önök ne tudják délutánonként megbeszélni Bolgár Györggyel ügyes-bajos és fájó dolgainkat. Ne tudhassák meg az Esti gyorsból, hogy mi történt az országban, merre tart a világ. A Médiatanács úgy döntött, hogy nem kell az Ötös, sem a PaDöDővel, sem Bódy Gergővel, sem Gálvölgyi Jánossal. Nem kell az Anno Budapest, nem kell Galaxis kalauz. A Médiatanács úgy döntött, hogy ezentúl önök ne hallgassanak Operaklubot, ne szóljon a Nívó, ne tudják meg, mi történt az Útszélen hagyottakkal, ne legyen Élőben a városból, és ne legyen Eurozóna sem. Felsorolni sem tudom, hány tehetséges kolléga hányféle műsorára akarta ma kimondani a halálos ítéletet a Médiatanács. Ma brutális őszinteséggel mutatkozott meg az orbáni hatalom médiafelfogása, a kaszárnyaszellem. Soha nem volt még ennyire aktuális az 1848-as márciusi ifjak 12 pontja.

Sohasem gondoltam volna, hogy 173 év után is ezt kell elismételni: „Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését!”

Hardy az Indexnek azt is elmondta, a jelenlegi, internetes hallgatottsági adatokra vonatkozóan a méréseik pontosak, egy-egy adott pillanatban általában 20-22 ezer bekapcsolt készüléken (számítógépen, okostelefonon, internetes készüléken stb.) hallgatják a Klubrádió adását, azt azonban nem lehet tudni, ez valójában hány főt takar.

Arra a kérdésre, hogy a rádió nem tervezi-e megújítani a honlapját, és az elhangzó rádiós tartalmakat – lévén nagyon sok esetben exkluzív információkról van szó – írásos formában közölni, azt válaszolta, sok megoldás lehetséges, például egy podcastalapú honlap terve is a tarsolyukban van, de nem akarnak megfeledkezni arról, hogy a hallgatók a jelenlegi rádiós formában támogatták őket eddig is, ezt szokták meg, ezt igénylik, ezért a Klubrádió alapvetően ennek az igénynek kíván elsősorban a jövőben is megfelelni.

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)