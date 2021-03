Már a Metro–Goldwyn–Mayer oroszlánja sem az igazi

Az új oroszlán (Forrás: Metro-Goldvyn-Mayer)

Százöt éve használ oroszlánt a filmek előtt a Metro–Goldwyn–Mayer filmstúdió. Éveken keresztül újabb és újabb nagymacskákat cseréltek le, ahogy a filmtechnika is fejlődött. A klasszikus oroszlánoknak mind megvan a saját sztorijuk is: az 1926-os Jackie (a képen) például különböző filmekben, köztük Tarzan-filmekben is szerepelt, és híres volt arról, hogy több forgatáshoz kötődő balesetet is túlélt, amiért „Mázlista Leónak” is kezdték hívni.

Jackie, az MGM második oroszlánja 1926-tól 1956-ig bömbölt a filmek elején, bár ez idő alatt sokszor másik nagymacskát használtak. (Forrás: Wikimedia)

Szintén Jackie-hez kötődik az a sztori, hogy róla készült az a legendás fénykép, amelyen a kicsit félős Greta Garbo, a hollywoodi díva ül a gyönyörű, hatalmas oroszlán mellett a húszas években.

Eddig összesen nyolc különböző oroszlánt láthattunk már az MGM-filmek elején, a legutóbbi „Leót” (akit már tényleg Leónak is hívtak) 1957-ben rakták a filmek elé. Minden bizonnyal már ő is az örök szavannákon üldözi a gazellákat (jóllehet állatkerti oroszlán volt), mostanáig ő bömbölt a filmvásznon az MGM-filmek elején.

A „Leók” figurája szinte eggyé is vált a klasszikus hollywoodi filmekkel. Így valahol kicsit furcsa döntés a filmstúdiótól, hogy a „korral haladva” Leó immár nem igazi nagymacska, hanem CGI-oroszlán. Ráadásul mindezt tovább árnyalja, hogy a CGI-nagymacska elég fura lett, nem nehéz rájönni, hogy nem igazi oroszlánról van szó. A Twitteren ezért sokan panaszkodtak is, páran azt követelve, hogy vagy csinálják meg jobban a műoroszlánt, vagy inkább hozzák vissza régit.

This looks really nice all things considered, but the CG lion is kinda off-putting, like why don’t you just use a real lion? https://t.co/MzjXSxYIea — Ben! * #SaveNimona (@Babyl0n96) March 8, 2021