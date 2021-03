Kabaréba illő sárdobálás Meghan Markle családjában

Kezdjük ott, hogy Meghan Markle rokonairól korábban feleannyit sem lehetett tudni, mint Harry famíliájáról, ami persze nem meglepő, tekintve, hogy a Windsor-ház azért mégiscsak a világ egyik legismertebb családja. Mégis, ha az ember lánya belép a brit uralkodócsaládba (vagy éppen kilép onnan), azért egyből felbukkannak azok a bizonyos rokonok, akiket nincs módunk megválasztani.

Kevesen tudják, hogy Meghannek van egy nővére, ám a két féltestvér (csak az apjuk közös) nem igazán tartja a kapcsolatot egymással. Samantha Markle szerint

mind húga, mind pedig annak férje, Harry herceg is mentális beteg. A nő szerint Meghan narcisztikus személyiségzavaros, míg a herceg Stockholm-szindrómás.

Samantha Markle hétfőn nyilatkozott az ausztrál Fifi, Fev and Nick rádiós műsornak, ahol elmondta, hogy tisztán látja, hogy húga narcisztikus személyiségzavarban szenved. Elmondta, ő nem állít fel diagnózist a testvéréről, de Meghan jobban tenné, ha elmenne egy mentális tanácsadóhoz.

Sajnálom Harryt. Meghan elszakította őt a családjától, a barátaitól, a jól megszokott életétől.

Na de hogy jön a képbe a Stockholm-szindróma? Samantha szerint így:

Azokra az elrabolt áldozatokra emlékeztet, akik idővel kezdik elhinni, hogy a régi életük borzasztó volt, és beleszeretnek a fogvatartójukba.

Samantha Markle nemrég The Diary of Princess Pushy’s Sister címmel memoárt publikált, amelyben álszentnek titulálta a testvérét. Meghan szerint nagyon nehéz úgy írni valakiről, ha az illető tulajdonképpen nem is ismeri a könyv kulcsemberét (jelen esetben a sussexi hercegnét, ugyebár). Meghan elmondta, mindig is egykeként tekintett magára, hiszen utoljára 19 éve találkozott a nővérével. Samantha Markle cáfolta Meghan kijelentését, elmondása szerint húga diplomaosztóján is részt vett, ami 2008-ban volt, vagyis 13 évvel ezelőtt. Sőt, az idősebb Markle szerint az is szánalmas, hogy a féltestvére egyedüli gyermekként tekintett magára.

Gyermekként alig tudtam valamit az uralkodócsaládról. A férjemre sem kerestem rá a neten.

– mondta el a hercegné Oprah Winfrey interjújában. Samantha szerint ez az állítás is hamis, hiszen Meghan folyton a Buckinhgam-palota előtt pózolt, és kicsiként istenítette Lady Dianát.

Meghan hosszasan tanulmányozta Diana életét, utánozta az öltözködését, a gesztusait, és az első randevújukon Diana parfümjét locsolta magára. Senki ne mondja nekem azt, hogy a testvérem nem tudta, kicsoda Harry.

A hercegné szerint Samantha csak akkor vette fel újra a Markle vezetéknevet, miután Meghan elkezdett Harry herceggel járni. Samantha Markle azonban – a nevével fémjelzett diplomáját feltartva – egy interjúban megmutatta, ő márpedig 1964 óta ezt a nevet viseli.

Elhidegült apuka

Samantha Markle elmondta, hogy az édesapjuk, Thomas Markle is látta az interjút, a beszélgetés pedig nagyon fájón érintette őt. Meghan korábban azzal gyanúsította meg a férfit, hogy ő volt az, aki kiadta lányát a bulvársajtónak. A hercegné úgy fogalmazott:

elvesztettem az apámat.

Samantha Markle szerint ez a mondat volt az, ami miatt Oscar-díjat érdemel Meghan színésznői alakítása.

Thomas Markle nem hiszi, hogy a királyi család rasszista lenne, és csak remélni tudja, hogy az unokája, Archie bőrszínére tett megjegyzés nem több egy buta viccnél.

Tisztelem az uralkodócsaládot, és nem hinném, hogy rasszisták lennének. Kizárt, hogy a britek rasszisták legyenek. Kalifornia rasszista, de a britek nem. Ez az egész híresztelés, hogy milyen színű lesz a baba bőre, akkora hülyeség...

– nyilatkozta az interjút sugárzó ITV-nek.

Meghan és Thomas Markle a hercegi esküvő után hidegültek el egymástól. Az apa úgy fogalmazott, hogy a lánya cserben hagyta őt, amikor a férfit kórházban kezelték.

A kórházi ágyban feküdtem, amikor utoljára beszéltünk, aztán többé nem hallottam róluk. Az sem érdekelte őket, ha meghalok.

Thomas Markle szerint a pár túlment minden határon, hiszen még azt sem voltak képesek megvárni, hogy a szívműtétből lábadozó Fülöp herceg felépüljön. Az apa úgy véli, Harry és Meghan nyugodtan várhatott volna az interjúval. Sőt, a fiatalok nem voltak tekintettel a királynő és férje élemedett korára sem.

Anyja lánya – vagy mégsem?

Meghan Markle édesanyja – és a hercegné szavaival élve legjobb barátnője –, Doria Ragland volt az egyetlen családtag, aki három évvel ezelőtt részt vett a hercegi pár menyegzőjén. Az Oprah Winfrey-nek adott interjúban Meghan büszkén szólt a nőről, hiszen Doria a rá nehezedő hatalmas nyomás ellenére sem szólalt meg és nyilatkozott a mérgező hatású és manipulatív sajtónak. (Doria Ragland a műsor előtti napokban szinte halálra aggódta magát Meghan miatt.)

Mint korábban kiderült, Raglandet az frusztrálta a legjobban, hogy a lánya mennyire magatehetetlen a monarchia „aranyketrecében”. 2019-ben, amikor az uralkodócsalád egyik birtokán látogatta meg a lányát, majd egyiküket sem engedték ki egy kávézóba, így fogalmazott:

Itt ragadtál...

Bennfentesek szerint az anya nagyon örült a hírnek, miszerint Meghan és Harry elhagyják a királyi családot. Ragland maga is foglalkozott mentális betegekkel, és tisztában volt azzal, hogy a lányának is az lesz a legjobb, ha a saját egészségére koncentrál. Azt azonban máig nem tudni, Ragland tisztában volt-e lánya öngyilkossági gondolataival, valamint, hogy mit szól az interjúban elhangzottakhoz.

(Borítókép: Andrew Milligan - WPA Pool/Getty Images)