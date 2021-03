Musical készül a Netflix legsikeresebb minisorozatából

Miután A vezércsel lett a Netflix egyik legnézettebb minisorozata, szinte borítékolható volt, hogy a hirtelen jött siker hullámát többen is szívesen meglovagolnák. Ez talán nem is csoda, hiszen a produkciónak akkora ereje volt, hogy újra divatba hozta a sakkot.

Bár A vezércselben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjat is bezsebelő Anya Taylor-Joy utalt rá, hogy Hollywoodban az ember sohasem mondhatja, hogy soha, az alkotók mégis cáfolták, hogy terveznének második évadot a történetből.

Most a Variety értesülései szerint A vezércsel című sorozat alapjául szolgáló könyv, Walter Tevis 1983-ban azonos címmel megjelent regényének színpadi jogait egy New York-i produkciós iroda, a Level Forward vásárolta meg. A Level Forward alapítója Abigal Disney, a Walt Disney birodalom örököse, aki 2018-ban többek között azért hozta létre a produkciós irodát, hogy inspiráló női karaktereket mutasson be.

Ebbe az elképzelésbe maximálisan beleillik a szülei halála után árvaházban nevelkedett Beth Harmon története, aki az intézmény egyik dolgozójának köszönhetően tanulta meg az okosok sportját, hogy mostoha múltjával a háta mögött, nyugtatókkal a zsebében, ám környezete támogatásával eljusson odáig, hogy ő legyen a világ legjobb sakkmestere.