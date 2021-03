Barátok közt után lett a YouTube fekete báránya

Szabó Kitti jól érezte magát barátok közt, mégis, mikor elfogadta kívülállóságát, akkor illeszkedett be igazán a társadalomba.

A közösségi médiafelületek, még ha íratlanul is, megkövetelnek egyfajta tökéletességet, egy idealizált világképet. Legalábbis akkor, ha valaki ezeken a felületeken a saját jelenlétével próbálja megkeresni a napi betevőt. A követők úgy ragadnak egy youtuberre, mint legyek a légypapírra,

ha az hétköznapinak mutatja be életét, ami mégis csillogó és irigylésre méltó.

Ere a képre pedig egyre több és több ember lesz kíváncsi, mert mindenki hajtja a titkot, hogy mi a gondtalan élet receptje. De ahogyan azt az HBO Álhíres című dokumentum filmjéből már megtudhattuk, a képlet nem egyszerű.

Egy ilyen idealizált világban tűnik ki a tömegből Szabó Kitti, aki felvállalta, hogy ebben a közegben ő a fekete bárány,

hibáit nem elrejtve, hanem sokszor kidomborítva gyárt videókat követőinek az őt ért hatásokról, humoros köntösbe ágyazva.

Kitti sokak számára lehet ismerős, hiszen tizenöt éves volt, mikor megkapta Linda szerepét a Barátok közt című napi sorozatban, ahol három évre költözött be több százezer magyar néző nappalijába. De hiába tett szert fiatalon hírnévre, mégis úgy döntött, hogy nem szeretné feltenni életét egy lapra, így elköszönt az RTL Klubtól, hogy egyetemre járhasson. Így végezte el a Budapesti Kommunikációs Főiskola (ma Metropolitan Egyetem) televíziós műsorkészítő szakát.

Ám a diploma mellé nem csatolnak automatikusan életcélt. Így következett pár év, mikor Kitti a jól kereső polgári, és a szörnyen fizető szerelemmunkák között egyensúlyozott. Végül 2018-ban elkezdte YouTube-csatornáját, amit évek óta álomként dédelgetett. A csatorna egy év alatt százezer követőt hozott, ami itthoni viszonylatban kiemelkedőnek számít kezdő youtubereknél.

Kitti sikerének titka talán két dologra vezethető vissza. Az egyik kendőzetlen stílusa, a másik pedig, hogy pont a csatorna alapítása után nemsokkal lett állapotos, az „ÚRISTEN, terhes vagyok!!” videósorozatát pedig kifejezetten szerették a csatornájára tévedő emberek.

Szerintem azért szerették meg relatív sokan és hamar a csatornámat, mert a videóimnak nincs kamera-szaguk. Ez nálam koncepció, hogy teljesen önmagamból beszélek. Akkor is, és azóta is figyelek rá, hogy mindig megmutassam a dolgok negatív, bosszantó, vagy kevésbé szép oldalát. Nem kell mindig művészasszonynak lenni, nem kell mindig komolyan venni magunkat. Ettől függetlenül nem akartam gagyi videókat csinálni, csak fontosan tartottam az őszinteséget és a humort.

Majd megszületett Félix, a kisfia. Kitti folytatta jó szokását, és ha az anyaságról készített bármilyen témával kapcsolatban videót, akkor sem rejtette véka alá a gyerekneveléssel járó nehézségeket. Így a fiatalabb nézők mellé megérkeztek a családot tervező, vagy szintén már anyukák is. Ettől függetlenül nem tolódott el csatornája a gyerekes témák irányába, kisfiát sem mutogatja folyton. Persze azért van, ahol vendégszerepel egy izgága lurkó, vagy a videók aláfestő zenéje Félix kacagása a háttérből.

A Barátok közt idejében az ismertségem sokkal nagyobb volt, mint most. Akkoriban még csak a tévé létezett, milliók nézték a sorozatot, rengetegen felismertek. A YouTube nyilván szűkebb réteget szólít meg, de jól esik, hogy ha valaki mégis felismer, és leszólít, akkor nem az általam játszott karaktert látja bennem, hanem engem.

A hírnév pedig nagyobb felelősséggel is jár. Kitti Instagram oldalát is rengetegen, több mint 87 ezer ember követi. Ő pedig élete részletein és a bevételi forrásaként szolgáló szponzorált tartalmakon kívül rendszeresen oszt meg jótékonysággal kapcsolatos felhívásokat. Olyan sok nélkülöző, főleg édesanya keresi fel őt segítségért, hogy úgy döntött, képtelen szelektálni. Így ha egy kérésnél megbizonyosodik arról, hogy a probléma és a mögötte álló személy is valós, történetben megosztja követőivel a felhívásokat.

Ha tehetném, az összes pénzemet odaadnám a rászorulóknak, de ez nyilván nem így működik. Cserébe az UNICEF-nek havi rendszerességgel utalok, és karácsony környékén igyekszem jótékonykodás témájában is videót forgatni, hogy másokat is ösztönözzek erre. Nem azért, hogy jó színben tüntessem fel magam, hanem mert így működöm. De nyugodtan meg lehet nézni, hogy milyen kevesen néznek meg egy videót ebben a témában. Megsúgom, nagyon kevesen.”

Viszont nem csak decemberben léteznek rászorulók.

Nagyon nehéz, hogy rengeteg üzenetet kapok, amitől azt érzem, hogy emberek életéről döntök. Sokaknak az, ha én felkarolom a történetüket, tényleg rengeteget számít. Így létrehoztam az oldalamon ezt a „Segíts te is!” rovatot, de azt tudni kell, hogy akit én ott megosztok, azoknak kivétel nélkül én is utalok előtte.”

A fiatal youtuber anyuka úgy érzi, karrierje vízválasztóhoz érkezett. Ugyan törekszik arra, hogy kicsit megújuljon, jelenleg mégis több gondolat kavarog a fejében: nem szeretne leragadni egyféle stílusnál. Terveiről csatornája hivatott mesélni.