Brády Márton: Következetlenek voltak a járvány idején bevezetett korlátozások

A vírushelyzet miatt őszre kellett halasztani a Charlie–Tátrai Band-koncertet – adták hírül a szervezők. Eredetileg áprilisban a Papp László Sportarénában rendezték volna a közös fellépést, de az újabb szigorítások tükrében jobbnak látták már most a későbbi időpont kitűzését.

Erről kérdeztük Brády Márton fő szervezőt, aki a rendszerváltás időszakának egyik legsikeresebb vállalkozója volt. Ő alapította a Showtime programszervező irodát, majd később – mivel a jegykereskedők rendszeresen átverték – a Ticket Expresst is. De amitől igazán legendássá vált, hogy ő hozta Magyarországra a Rolling Stonest. Most viszont ő is saját bőrén érzi a járvány hatását, annak kezelésével pedig egyáltalán nem elégedett.

A rendezvényiparban egy rendkívül kettéosztott piac alakult ki. A TAO-támogatásokkal és egyéb közpénzekkel megtolt kamuprodukciók szervezői olyan elképesztő mennyiségű pénzt tudtak felhalmozni, amivel könnyebb volt túlélni a legnehezebb hónapokat, miközben a piac nem támogatott része jól megszenvedte az egészet, már csak azért is, mert koncerteket előbb csak korlátozásokkal, később semmilyen módon nem lehetett megtartani



– mondta az Indexnek, hozzátéve, hogy a Charlie–Tátrai-koncert mellett Presser Gábor és Falusi Mariann fellépését már harmadszorra kellett áttenni, a Rúzsa Magdi- és a Dead Can Dance-koncertet pedig egy egész évvel kellett halasztani. Több olyan is van a fellépők között, akit kora szerint is mindenképp be kell oltani, mielőtt közönség elé lehetne engedni. Brády azzal számol, hogy a korlátozásokat fokozatosan oldják majd fel, viszont ahhoz, hogy a rendezvényipar újra düböröghessen, többre lesz szerinte szükség a nyitásnál.

Sok olyan esetről hallok, hogy egyes koncertszervezők nem adják vissza a jegyek árát, arra bazíroznak, hogy az emberek megunják a próbálkozásokat, ami szerintem elképesztően rossz az egész ágazatnak. Nem a vásárlóknak kellene kölcsönt adniuk, hanem az államnak kellett volna segítenie a valóban rászorulókon

– vélekedett, mondván, hogy a koronavírus-járvány okozta válság csak a társadalom egy részét sújtotta, miközben más ágazatok – köztük az online kereskedelem, valamint a home office-ra és digitális oktatásra épülő informatikai rendszerek piaca – hatalmas konjunktúrát él meg. Ellenpéldaként hozta fel, hogy neki mindegyik koncertnél konkrét veszteséget jelentett a marketingre és a próbákra elköltött pénz. Mégsem ez a legnagyobb érvágás számára, hanem a vendéglátóipari kiadások. Szerinte a korlátozások teljesen következetlenek voltak, a kaszinókon kívül zsúfolásig megteltek a bevásárlóközpontok és sok esetben a stadionok is, de nem érti, hogy a vendéglátóhelyeken miért nem lehetett fogyasztani egymástól 3-4 méterre. Ikonikus kávézója, a Gusto idén 29 éves, és Brády dacból is szeretné, ha megélné a 30-at. A legfontosabbnak azt tartja, hogy talpon maradjanak, ezzel tartoznak maguknak és a törzsvendégeiknek is.

Kell egy bizonyos tartás, hogy ha baj van, nem hagyjuk magukra a munkatársakat. Én hat kollégámat meg tudtam tartani, ez több mint 30 millió forintomba került, ami már túl van az anyagi tűréshatáron. Most szenvedjük el a másodlagos károkat, ezekben a hetekben romlanak meg a német prémium söreink a hordóban, ami mind megy a lefolyóba. A nyitáshoz kell majd egy új készlet, ami milliós nagyságrendű

– mutatott rá. Meglátása szerint az egyéb veszteségek mellett mentálisan is kikészültek az emberek, elvesztették az igazodási pontokat, a türelmüket, nagyvonalúságukat és a jókedvüket is, de reméli, hogy mihamarabb újra felszabadultan szórakozhatnak, mehetnek koncertekre, járhatnak éttermekre.