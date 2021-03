Eperjes Károly: Aki liberális, az nem keresztény

Aki liberális, az nem keresztény – ezt mondta Eperjes Károly a 24.hu-nak adott nagyinterjúban. A színész úgy véli, nem létezik az sem, hogy valaki szocialista keresztény, és olyan sincs, hogy nacionalista keresztény. Szerinte a liberálisok az öntörvényűségüknek, önközpontúságuknak szolgálnak, nincsen számukra korlát.

Eperjes Károly élete lelkifordulásairól is beszélt, betegségéről, valamint arról, hogy állítása szerint beszélt már Istennel. A színész kitért arra is, hogy korábban nem vetette meg a kábítószert sem. Előszeretettel fogyasztotta például a marihuánát, és a heroint kivéve majdnem minden szert kipróbált. A drogozást azzal magyarázta, mert egy színdarabban drogost játszott, úgy vélte, ki kell próbálnia a szereket, de végül belátta, hogy ez egy téves megközelítés.

Orbán Viktorról azt mondta, hogy embert próbáló küzdelmet folytat, amit csak Istenbe vetett mély hittel vívhat meg. Ő ebben támogatni is fogja a miniszterelnököt. Vélemény szerint Kövér László és Áder János is tisztességes küzde, zarándokol és nem ténfereg. Egyébként mindennap imádkozik, a kormányfőért. Leszögezte azt is, hogy szerinte Orbán Viktor politikája a Szent István-i értékek felé halad.

Az interjúból kiderül azt is, hogy Eperjes Károly még most is egyetért a Fideszt érintő, korábbi kijelentéseivel.

A Fidesz nagy szellemi akol. Vannak benne kereszténydemokraták, nemzeti liberálisok, vannak, akik a liberalizmust már eldobták, és egyre nemzetibbek, de vannak, akik sajnos még liberálisok. Őket parentálni, szakmai tudásukat jó célra használni nem könnyű feladat

– nyilatkozta. Arra a kérdésre, hogy mély-e a barátsága Orbán Viktorral, annyit mondott, hogy majd az idő eldönti, szerinte nagyon jó, hogy a miniszterelnök van nekünk, és mint fogalmazott, erre majd mások is rá fognak döbbenni.