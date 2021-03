Budapest rejtett részeit keresi az Ivan & The Parazol

Rendhagyó módon mutatná be Budapestet új klipjében az Ivan & The Parazol. A rockegyüttes a Road Movie országjáró klipsorozat 11. dalát jegyzi, és a tervek szerint nem hagyományos útifilmet forgatna. Vitáris Iván, a zenekar vezetője ezzel kapcsolatban így fogalmaz:

A Mást vártam című dalunk ihletője Budapest. Itt nőttünk fel, itt jártunk suliba, egyetemre, és itt alakult a zenekar is. A készülő kliphez a közönségünk segítségét kérjük. A filmben egy fotós lány vidékről érkezik fel Budapestre a Road Movie ikonikus Ikarus buszával. Szeretnénk, ha a főszereplő olyan helyeket is felkereshetne, amelyeket a rajongók ajánlanak a figyelmébe. Legyen szó egy szép lépcsőházról, feliratról, egy klub bejáratáról, egy szokatlan panorámáról, vagy akár csak olyan utca részletekről, ablakokról, helyekről, amelyek a közönségünknek fontosak valamiért.

A Road Movie közleményét is kiadott erről, amelyből kiderül, hogy 2019 nyara óta járják a legszebb magyarlakta tájakat. Megfordultak a Balaton két partján a Margaret Islanddel és a Wellhellóval, Debrecenben a Tankcsapdával, a Vajdaságban Rúzsa Magdival, Erdélyben a Bagossy Brothersszel, vagy éppen a Mecsekben a Hiperkarmával. Budapestet az Ivan & The Parazol mutatja be rendhagyó módon, és ehhez kérik a közönség segítségét.

Tíz állomás után érkeztünk Budapestre, először, de nem utoljára, hiszen a főváros sok-sok arcát a terveink szerint többször is szeretnénk megmutatni. Az első alkalommal az Ivan & The Parazolt kértük fel, akik a tavaly debütált Budapest 365 című sikeres turisztikai reklámfilm zenéjét is szerezték. Most azonban azt kértük tőlük, hogy a város olyan arcait mutassák meg, ami útikönyvekben ritkán szerepel.

– fogalmaz Lobenwein Norbert, a VOLT FILM producere. A videóklip forgatásakor a stáb a rendező Miki357-tel közösen felkeresi a legérdekesebb helyeket. A javaslatokat március 31-ig az Instagramon várják az #iatproadmovie hashtaggel.

(Borítókép: Road Movie)