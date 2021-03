A gyalogosok mától két és fél évre búcsút inthetnek a Lánchídnak

Az autóforgalom leállításáig a 16-os és a 105-ös nappali, valamint a 916-os és a 990-es éjszakai járattal lehet átjutni a hídon, ráadásul a híd teljes lezárásáig ezek a buszok a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között mindkét irányban ingyenesen vehetők igénybe.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közlése szerint a közúti forgalomnak várhatóan 2022 decemberében adják vissza a hídpályát, a gyalogosjárdák azonban a munkák 2023-as befejezéséig munkaterületek maradnak. A kivitelezési munkák előreláthatóan 2023 augusztusában fejeződnek be.

Újjáépítik a meglévő közúti pályalemezt és a gyalogosjárdákat, a megmaradó acélszerkezeteket javítják és gondoskodnak a rozsdásodás elleni védelmükről, a műemléki korlátokat felújítják, restaurálják. A föld alatti lehorgonyzókamrákat szigetelik, felújítják, átépítik a budai oldalon lévő szellőzőket, kiépítik a lehorgonyzókamrák dunai árvízi védekezési rendszerét, a hídfőkben lévő gyalogos-aluljárókat kiszélesítik, a hídfők lépcsőit átépítik, a helyiségeket felújítják.

A kőoroszlánokat is megpróbálják jobb kedvre deríteni: szobraikat restaurálják, és a hiányzó műemléki elemeket visszaépítik. Új LED-technológiás közvilágítást és változtatható színképű díszvilágítást szerelnek fel, továbbá felújítják a pesti rakparton lévő zászlótartó bástyákat, gyalogos-átkelőhelyet létesítenek a pesti hídfő északi és déli járdája között, valamint kiváltják és átcsoportosítják a hídon lévő közműveket.

Széchenyi István gróf 1821 telén döntötte el, hogy kell egy állandó átkelési lehetőség a Dunán Pest és Buda között. A fiatal huszárkapitány édesapja, Széchényi Ferenc temetésére sietve Bécsen át Budáig jutott, ott viszont napokig várakoznia kellett, mert a zajló jég miatt csónakon sem lehetett átkelni a túlsó partra – olvasható naplójában.

Gyakran emlegetik, hogy végül nem adatott meg neki, hogy átkeljen az általa megálmodott, évtizedes munkával létrehozott hídon, de ez csak részben igaz. Ha nem szakad el 1848. július 18-án az utolsó láncszakasz, miközben a helyére akarták tenni, valószínűleg nyilvánosan is átkelt volna a hídon, ám megtörtént a baleset. Erről a következőket jegyezte fel:

Augusztus 26-án viszont minden láncszem a helyére került. 1848. augusztus 30-i naplóbejegyzésében a következőket írja Széchenyi:

Az első jármű 1849. január elsején döcögött át a hídon. Kossuth Lajos megbízásából szállította a Szent Koronát Debrecenbe Bónis Sámuel országos biztos. A hídszerkezetre helyezett pallókon keltek át az üveges hintóval a Dunán.

Ezt Jókai Mór is beleszőtte A kőszívű ember fiai című regényébe:

A valóságban a mérnök Clark Ádám akadályozta meg a robbantást, mert vízzel árasztotta el a lánckamrákat, így a robbanóanyagokat csak a híd szerkezetileg kevésbé veszélyes pontjain tudták elhelyezni.

Legközelebb Henryk Dembiński (a magyarok y betűvel írták a nevét) tábornok tartotta hadászatilag fontosnak tönkretenni a még el sem készült hidat; szerencsére az ő parancsa sem teljesült. A mérnök meggyőzte, hogy akkor sem jutnak át a szerkezeten az ellen hadai, ha leszedik róla a kereszttartókat.

aki néhány héttel korábban aláírta az aradi tizenhármak halálos ítéletét. Széchenyi Istvánt akkor már a döblingi Görgen-gyógyintézetbe zárták.

Az alig negyedszázada épült híd felújításának ügyében már 1873-ban bizottság alakult, de csak a századfordulón érett meg a helyzet az első komoly beavatkozásra.

Az átépítésnél fontos szempont volt, hogy a híd külseje ne változzon, miközben a szerkezete alkalmassá válik arra, hogy nehéz járművek sokasága keljen át rajta mindennap Pest és Buda között.

Ady Endre 1908-ban a már megkopott Lánchíd nevében ostorozza a közállapotokat a Budapesti Naplóban:

A Lánchíd a következő levelet intézte hozzánk:

Hajh, Széchenyi István, téged ugyan hiába nevezett el Kossuth Lajos a legnagyobb magyarnak. És engem is hiába csináltattál, hogy hirdessem Magyarország dicsőségét. Pestet és Budát összekötöttem, s már azt hittem, hogy Pestet nem is Budával, de Európával kötöttem össze. Vén híd vagyok, aki sokat láttam s akit Hentzi se tudott elpusztítani. De most öregen, rozogán, javítás előtt, úgy képzelem, hogy el kell múlnom. El kell múlnom, mert Magyarország az én keletkezésemnél ősibb múltba süllyedt. Ha Magyarország megint úgy él, mint a Lánchíd előtt, miért maradjon meg akkor a Lánchíd? Az udvari táncestélyre fogatok robogtak keresztül rajtam. Emlékezem, hogy még István nádor is megfizette a vámot, amikor rajtam keresztülhajtatott. Az új urak, az új magyar urak ingyen mehettek Pestről Budára. A hídvámos és a rendőr lekapták a kalpagjukat s kézzel-lábbal intették, hogy nem kell pénz. Soha ilyet nem értem még meg, habár rég sejtettem, hogy új eseményekhez új Kossuth kell.

Zavarban, nagy zavarban vagyok én, öreg Lánchíd. Holnap már az következhet, hogy koalíciós mágnás ingyen kocsizhat át rajtam. De viszont tudom, hogy engem egy demokratikus gondolat teremtett, ha vámot is szedek, ami nem az én hibám. Kérem a tekintetes szerkesztőséget, hogy van-e jogom nekem tovább élni? Mert úgy látom, hogy olyan Magyarország van megint, ahol komp és ladik elegendő. Olyan Magyarország, ahol urak az urak, ha gazok is. Mielőtt szégyenemben elsüllyednék, fogadják bús üdvözletemet – a Lánchíd.