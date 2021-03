Őze Áron marad a Bartók Színház igazgatója

Pintér Tamás Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere 2021. július 1-től Őze Áront, Jászai Mari-díjas színművészt nevezte ki a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatójának. A polgármesteri hivatal közleményéből az is kiderül, hogy Őze Áron megbízatása öt évre szól. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi direktora folytathatja megkezdett munkáját a dunaújvárosi teátrumban.

Mint arról az Index is beszámolt, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza vezetői pályázatára két pályázat érkezett: Őze Áron és dr. Ragány Misa. Igaz, dr. Ragány nevét kezdetben sem a hivatal, sem pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) nem árulta el, és a jogász végzettségű színész (az Emmi előadó-művészeti főosztályvezetője, politikai tanácsadó) sem fedte fel kilétét. Neve csak azt követően került nyilvánosságra, hogy az Index ezt egy cikkben megírta.

A városháza tájékoztatásából most kiderül, hogy a pályázatokat a 155/2017 (VI.15.) kormányrendelet 4.§-a alapján 9 fős szakmai bizottság bírálta el. A bizottság nem nyilvános ülését 2021. március 3-án tartotta. A kormányrendelet alapján a szakmai bizottság minden pályázatról külön szavaz, és több pályázatot is támogathat. A bizottság titkos szavazásán dr. Ragány Misa 5, Őze Áron is 5 szavazatot kapott. A szakmai bizottság tehát mindkét pályázatot támogatta.

A kinevezési jogkör gyakorlója Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a veszélyhelyzet miatt ugyanakkor a közgyűlés jogköreit a polgármester gyakorolja. Pintér Tamás a szakmai bizottság ülése után a közgyűlés tagjait véleményezésre kérte fel, a képviselő-testület pedig egyhangúlag Őze Áron pályázatát támogatta.

Pintér Tamás ezek után nevezte ki Őze Áront a következő öt évre a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatójának.

Őze Áron pályázatának beadásakor interjút adott az Indexnek, ahol egyebek mellett ezt mondta:

Sikerült bebizonyítanunk, hogy vidéken is lehet komoly színházi életet szervezni, ősbemutatókkal, kortárs művekkel. A Bartók Színház ebben, merem mondani, példaértékűt teremtett. Folyamatosan hívnak minket fesztiválokra, bővültek koprodukciós kapcsolataink. A színház Dunaújváros nyitott műhelyévé vált.

A direktor azt is mondta, hogy példaértékűvé vált színházi nevelési programjuk, élvezik a városi oktatási intézmények támogatását, olcsóbbá tették a színház működését, és hozzájárulnak a fenntarthatóság gondolatiságának elterjesztéséhez. Az új periódusban a színház többszörös ünnepre készül: elindítják a Páskándi Géza kortárs magyar drámaírói pályázatot. Őze Áron a névhasználatra engedélyt kapott az író özvegyétől.