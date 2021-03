Tinédzserként megerőszakolták Demi Lovatót, amikor a Disney Channelnél dolgozott

Megerőszakolták tinédzserként Demi Lovatót. Az énekesnő egy új dokumentumfilm-sorozatban beszél az őt ért atrocitásról – írja a The Guardian.

A Dancing with the Devil című sorozatban az énekesnő felidézi, hogy a kétezres évek végén, amikor a Disney Channelnél dolgozott, találkozgatott egy férfiival, akivel egy ponton közölte, még nem akarja elveszíteni a szüzességét, a férfi ennek ellenére mégis megerőszakolta. Ő végül magát hibáztatta, amiért bement vele a szobába. Vallásos családban nőtt fel – meséli –, a szex otthon nem volt téma, és bár ő elmondta valakinek, hogy megerőszakolták, ennek igazából semmilyen következménye nem lett.

A 28 éves énekesnő sem az erőszaktevőjét, sem azt a személyt nem nevezi meg, akinek erről beszélt, de szerint a nemi erőszak traumája hozzájárult ahhoz, hogy az önpusztításba menekült. Nyíltan beszél a drogproblémáiról és arról is, hogy táplálkozási zavarral küzd. 2018-ban volt egy majdnem halálos túladagolása is, amelyet csak szerencsével élt túl. Erőszaktevőjét – árulja el – állandóan látnia kellett.

A The Guardian cikke megemlíti, hogy akkoriban Demi Lovato és a Disney Channel több tinédzser sztárja is szüzességi fogadalmat tett. Nick és Joe Jonas, Miley Cyrus vagy Selena Gomez is hordott például olyan gyűrűt, amely erre a fogadalomra utaltak. Ezzel azt kommunikálták a nyilvánosságnak, hogy házasságig nem szexelnek.