A kezdetek

Brad Pittet 2016-ban kiskorú ellen elkövetett bántalmazással vádolták. A gyermekvédelmi hatóság 2016. november 9-én zárta le a nyomozást, az FBI vezette vizsgálatot pedig november 22-én állították le. Úgy tudni, Jolie megkönnyebbülést érzett, hogy az ügy végére pont került.

A gyermekvédelemnek az a kötelessége, hogy biztosítsa a kiskorúak biztonságát. A szakemberek elérték, hogy a jogi megállapodást a gyerekek érdekében mindkét fél aláírja. Angelina Jolie már az elejétől fogva arra vágyott, hogy a családja egészsége érdekében lépéseket tegyenek az ügyben. Nyolchetes közbenjárás után végre sikerült biztosítani a gyerekek biztonságát és mentális egészségét

– nyilatkozta korábban Angelina Jolie sajtósa.

Brad Pitt 2017-ben a GQ Style-nak adott interjújában így vélekedett az ügyről:

Egy rendszer rabja voltam, aztán egy idő után együtt tudtunk működni a gyermekvédelemmel. Mindketten (Angelina és jómagam) igyekszünk a legjobb tudásunk szerint eljárni. Egyszer egy ügyvéd azt mondta nekem, hogy a bíróságon senki nem nyerhet, csak idő kérdése, hogy ki sérül meg jobban. Úgy tűnik, igaza volt. Egy év ment el azzal, hogy próbáltam az igazamat bebizonyítani. Elég volt. Szerencsére az exfeleségem is egyetért velem abban, hogy érzékenyen érinti a gyerekeket az, hogy kettészakadt a családjuk.

Miután 2016 szeptemberében Jolie beadta a válókeresetet, a gyerekekért folyó hosszú és fájdalmas harc vette kezdetét. A színésznő a márciusi számában adott interjúban beszélt arról, milyen megterhelő volt számára az elmúlt néhány év.

Brad Pitt úgy fogalmazott, hogy bár nem mindig ért egyet Jolie nevelési módszereivel, tudja, hogy a nő szereti a gyerekeket, és a legjobbat akarja nekik. Mindezek ellenére tisztában van azzal, hogy a gyerekeknek az apjuk jelenlétére és szeretetére is szükségük van. Egy bennfentes szerint a szülők régóta nem tervezik, hogy újra összejöjjenek, és a közöttük folyó kommunikáció is csak a gyerekekkel kapcsolatos témákat érinti.

A hidegzuhany

Igen ám, csakhogy ahelyett, hogy valóban elsimult volna az egykori sztárpár viharos ügye, a színésznő ismét olajat öntött a parázsló tűzre.

Egy március 12-én, pecsét alatt benyújtott dokumentum kimondta, hogy Jolie kész bizonyítékot felmutatni Brad Pitt ellen. A színésznő szerint a férfi még a válóperük idején bántalmazta a család egyes tagjait, írja az Entertainment Weekly.

A bírósági nyilvántartás szerint Jolie egy másik dokumentumot is benyújtott, mégpedig arra vonatkozóan, hogy a kiskorú gyermekei is tanúskodhassanak az ügyben. Jolie és Pitt hat közös – három vér szerinti (Shiloh, Knox, Vivienne) és három örökbe fogadott (Maddox, Pax és Zahara) – gyereket nevel.

Megint egy újabb ügy, ahol Angelina Jolie úgy mozgatja a szálakat, ahogyan a kedve tartja. A 2016-os, egyébként már kivizsgált és elutasított vádaskodáson kívül egészen mostanáig nem született újabb nyilvántartás, rendőrségi jelentés vagy feljelentés. Senki nem tudja, hogy mit fog még előadni, de ez a háttérsztori nagyon fontos

– mondta el a lapnak a család egyik hozzátartozója. Pitt környezetében többen is azzal vádolják Jolie-t, hogy a gyerekeket az apjuk ellen uszítja. A pár legidősebb fia, Maddox már régóta nem beszél Pitt-tel. Ő volt az, akivel a színész az exfelesége szerint különösen durván bánt, és a hírek szerint erről most tanúvallomást is tett a bíróságon.

Az új beadvány értelmében Jolie és a hat gyerek szabadon tanúskodhat a bíróságon Brad Pitt ellen. Az ügy lefolyása jócskán belerondíthat a gyermekek felügyeletéért folyó jogi csatába, amelyben Pitt a fele-fele arányú felügyeletért küzd. Mivel a három idősebb gyermek már nagykorú, ők szabadon beszélhetnek a bíróságon, ám a három kiskorú csemete megszólalásához mindkét szülő aláírására szükség van. Vajon Pitt beleegyezik abba, hogy a gyerekek tanúskodjanak ellene?

Úgy tudni, Brad Pitt szerint az új vád nem több, mint egy bosszúhadjárat része. A színész 2019-ben kérvényezte, hogy békés és ideális körülmények között neveljék a gyerekeket, miután a törvény mindkét szülőt egyedülállónak nyilvánította. Erre most egyre kevesebb esély van, minden korábbinál hevesebb bírósági csatározás vár az egykori házaspárra.

