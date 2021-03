Öt előzménysorozat készül a Trónok harcához

Újabb három Trónok harca-előzménysorozat készül az HBO csatornánál a George R. R. Martin által megteremtett fantáziavilágra épülve − számolt be a Hollywood Reporter című filmes portál.

A 9 Voyages munkacímen futó egyik projektet Bruno Heller készíti majd. A történet középpontjában Lord Corlys Velaryon, más néven a Tengeri kígyó, a Velaryon-ház feje áll. A karakter megjelenik a már korábban bejelentett Trónok harca-spinoffban, a House of the Dragonben is, amelyben Steve Toussaint fogja alakítani.

A második projekt a 10 000 Ships munkacímet viseli, és Nymeriának, a harcos királynőnek, a Martell-ház ősének alakja köré épül. Az ő története nagyjából ezer évvel korábban játszódik, mint az eredeti Trónok harca-sorozat, ami azt jelenti, hogy minden folyamatban lévő előzménysorozatnál korábbra kalauzolja majd el a nézőket Westeros történetében.

A harmadik széria helyszíne Királyvár nyomornegyede, Bolhavég, ahonnan mások mellett Ser Tengerjáró Davos is származik.

A három újabb szériával ötre bővül a Trónok harcához kötődő előzménysorozatok száma.

Mindezek mellett egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is terveznek a Trónok harca nyomán, ennek cselekményét azonban még nem jelentették be.