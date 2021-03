Ladyszomjas slime zuhanyfürdőt vett

Manapság talán nem is létezik olyan huszonéves, aki – ha más nem, felnőve – ne hallott volna a Nickelodeon csatornáról. A gyerekadóról azonban a klassz meséken kívül azt is érdemes tudni, hogy létezik egy közönségdíja, amely a Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards néven fut. Az átadón minden évben a gyermekek és a tinédzserek kedvenceit díjazzák a legkülönbözőbb kategóriákban. A szavazás a korábbi évekhez hasonlóan idén is online zajlott.

2021-ben harmincharmadik alkalommal került sor a megmérettetésre, a díjátadónak pedig magyar érdekeltsége is volt: Szomjas Jennifer, azaz a TikTokon ladyszomjas néven elhíresült nagydumás celeb. A 22 éves egyetemista Kedvenc Magyar Sztár kategóriában vitte el a pálmát. A lány a Dallos Bogi énekesnő, Vanek Andor énekes és Bóna Bianka vlogger alkotta jelöltlistából került ki győztesként. A „trutyis” elismerés komolytalannak tűnhet, ám a rangját jól mutatja, hogy az elmúlt évek díjazottjai között olyan húzónevek szerepelnek, mint Katy Perry, Harrison Ford, Wiz Kalifa, Ariana Grande, na meg Justin Bieber.

A Nickelodeon e-mailben keresett meg, és megkérdezték tőlem, hogy szeretnék-e részt venni ebben a versenyben, hiszen látták, hogy milyen sokan követnek a közösségi médián. A csatorna felajánlotta, hogy ők felterjesztenének a szavazásra, én pedig természetesen elfogadtam. Minden országnak van egy kategóriája, ahol a kedvenc hazai sztárt választják meg. Így hirdették meg a magyar kategóriát is.

– mondta a „TitTok hercegnő”, aki saját platformján közel 400.000 követővel rendelkezik, és a tizenharmadik legfelkapottabb magyar influenszer.

Nickelodeon rajongó gyerek voltam, olyan ez nekem, mint egy álom. Aztán amikor a managerem mondta, hogy én nyertem, elkezdtem kiabálni örömömben. Szegény szomszédok, biztos örültek nekem...

Aki látott már Kids’ Choice Awards-gálát, az tudja, hogy a műsor – pontosabban a győzelem – velejárója, hogy a nyertes nyakába egy vödör zöld, nyálkás anyagot, ismertebb nevén slime-ot borítanak. Nos, ladyszomjas sem maradt ki a buliból, és bár Amerikába nem utazhatott el, de a budapesti Parlamenttel szemben azért ő is megfürdött a trutyiban.

Mindig kíváncsi voltam arra, hogy a slime milyen anyagból van. Korábban láttam a sztárokat, ahogy csúszkálnak ebben az anyagban, de volt, aki meg is itta. Én azt hittem, csak odaszerkesztették az adásba ezt a folyadékot, és igazából sima víz.

Jennifer és a csapata kiválasztották a helyszínt, ahol fel akarták venni a videót. Mivel a lány rajong Budapestért, a parlamenti kilátást választotta helyszínül ahelyett, hogy a kertjében fürdött volna meg a zöld anyagban.

Elgyakoroltunk mindent, hogy hogyan öntsenek le engem, aztán fel is vettük a slime zuhanyt. Másnap azonban kiderült, hogy tönkrement a kameránk. Minden felvételt sikerült megmenteni, a köszönetmondástól elkezdve az interjúig, kivéve azt, ahol leöntöttek a trutyival, ezért újra kellett venni az egész produkciót. Sebaj, nagyon vicces volt, ezt a sztorit szerintem még az unokáimnak is emlegetni fogom.

Jennifer az első magyar győztes, akit nem a tévéképernyőn, hanem a videós alkalmazáson keresztül ismerhettek meg a nézők. Tavaly például a Liu testvérek, a két gyorskorcsolyázó olimpiai bajnok győzött. Ladyszomjast a rajongói szavazatok segítették hozzá a győzelemhez, ami nem meglepő, tekintve, hogy az elismerés nem más, mint egy közönségdíj, amelyet a fiatalok kedvenc híressége nyer el. Persze az sem árt, ha az elismerés mögött érték is lakozik: a félig kubai, félig magyar származású Jennifer például elmondása szerint rengeteg embert motivált abban, hogy spanyolul kezdjen tanulni, vagy hogy elfogadja önmagát.

A jelölt hírességekkel szemben semmiféle elvárás vagy speciális megkötés nincs, mindössze annyi, hogy az embert valamilyen oknál fogva szeressék a nézők – legyen az illető színész, youtuber, énekes, vagy jelen esetben tiktoker. A koronavírus-járvány miatt idén virtuálisan megrendezett gálán a Stranger Things filmsorozat és a Wonder Woman 1984 című mozifilm tarolt, de díjban részesült például Ariana Grande, Justin Bieber, Robert Downey Jr., Millie Bobby Brown, valamint a dél-koreai BTS együttes is.

A szókimondó Jennifer még életében nem nyert semmit, és ezzel a győzelemmel kapcsolatban szembesült először azzal is, hogy mekkora visszhangja van annak, ha az ember minden helyzetben és megnyilvánulásában önmagát adja. Sok követői üzenetet kap, ahol fiatalok méltatják őt, miszerint Jennifernek hála, rengetegen elfogadták a saját adottságaikat. A lány azonban mindig azt üzeni a követőinek, hogy csak önmaguknak köszönhetik azt, amit eddig elértek az életben, hiszen bár a motivációt ő (is) jelentheti, akarni csak a követő maga akarhat valamit igazán. Hát, ilyenkor érzi azt egy influenszer, hogy elvégezte a dolgát – bölcselkedett a díjazott.

(Borítókép: Szomjas Jennifer. Fotó: iFaktor Agency)