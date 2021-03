Online indul újra a Broadway

Meryl Streep, Mary-Louise Parker és Keanu Reeves is szerepel azokban az új Broadway-darabokban, amelyeket idén tavasszal virtuálisan láthatnak a nézők. Az előadás-sorozat csütörtökön kezdődik.

A The Thanksgiving Play című darabot, amelyet Larissa FastHorse írt, és Leigh Silverman rendezett, Keanu Reeves, Bobby Cannavale, Heidi Schreck és Alia Shawkat közreműködésével mutatják be.

A következő, április 8-i előadáson Pearl Cleage Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous című darabja látható. A virtuális előadás-sorozatban szerepel Lillian Hellman Watch on the Rhine című darabja Ellen Burstynnel, továbbá Adrienne Kennedy Ohio State Murders című színműve és Sarah Ruhl Dear Elizabeth című drámája Meryl Streep és Kevin Kline közreműködésével.

Paula Vogel The Baltimore Waltz című darabja Mary-Louise Parker főszereplésével látható, és Wendy Wasserstein The Sisters Rosensweig című színművét is műsorra tűzik. Az előadások dátumait később jelentik be.

Az egyes darabokra tíz dollárért (háromezer forintért) lehet jegyet váltani, a teljes sorozatra pedig 49 dollárért (15 ezer forintért) árulják a jegyeket. Az előadások bevételéből a Színészek Alapítványát támogatják.