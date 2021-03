Smink és papír: ilyen az, amikor két művésznő szabad kezet kap

Smink és papír találkozása néhány művészi fotóban. Mindez két férfinak köszönhető. Mármint esetünkben nem ők a művészek, csupán két barát, akik összeismertették barátnőiket. Egy sminkest, aki legfőként forgatásokon dolgozik és egy grafikust, aki papírból alkotja művészi és kifejezetten különleges képeit.

A két lány hamar egymásra hangolódott, barátok lettek, rengeteget meséltek egymásnak szenvedélyükről, munkájukról.

Balogh Eszter három éve foglalkozik sminkeléssel, főként forgatásokon dolgozik, így ugyan úgy értenie kell a tökéletes tusvonalhoz, mint egy lőtt seb elkészítéséhez. Jelenleg is egy készülő produkcióban dolgozik, a nemrég a Netflixen debütált Halálos harcmező című filmben is találkozhatunk keze munkájával, bár egy smink sok esetben akkor él meg a vásznon, ha nem vesszük észre.

Miklós Melinda grafikusként végzett, de munkáit nem könnyen lehet beskatulyázni, hiszen egyedi technikával dolgozik. De miért pont egy olyan anyagra esett a választása, aminek lehetőségeit az emberek többsége kimeríti az alsós origami feladatokkal?

Közös történetem a papírral Kacusika Hokuszai A nagy hullám Kanagavánál-al kezdődött, amikor egy középiskolai feladatnál erről készítettem reprodukciót. A sikerélménynek köszönhetően folytattam a kísérletezést, hogy hogyan lehet ezt a 'merev' materiált festői módon felhasználni. Aztán a kísérletezés átalakult valami mássá és elkezdett minden munkámban megjelenni a papír. Az életem része lett. A közös projekt számomra is újabb kísérlet, hogy hogyan működik együtt a papír, a modell és a smink.”

A lányok miután elhatározták, hogy a vírus miatt felszabadult idejüket és kreatív energiáikat közös projektre fordítják, hosszú hónapokon keresztül ötleteltek, hiszen maguktól kellett kitalálniuk, mit és hogyan valósítanának meg. A múltban nem igazán találtak példát hasonló technikára, ismeretlen talajra tévedtek. Szerencsére eléggé egymásra hangolódtak, így bár ötleteikhez nem tudtak referencia fotót csatolni, pontosan értették, mit szeretne a másik.

A sebet szilikonból készítettem, ezért elég sokat kellett vele kísérletezni, hogy rájöjjek, hogyan tudja megtartani a papírt, de úgy, mintha kitörne belőle a pikkely. Meli másik városban lakik, lézervágóval dolgozik, így egy új tervnél mindig haza kellett mennie kivágni a formákat, hogy a következő találkozásra fel tudja hozni. Tehát nem pár perces folyamat volt, amíg mindent kitaláltunk. Persze mindent nem lehet kitalálni, a modellek például a fotózás napján nem tudták, hogy pontosan hová érkeznek és mi vár rájuk.

Ami még az előkészületek fontos része volt: a megfelelő fotós kiválasztása. Faragó Péter barátjuk harmadiként csatlakozott a projektbe, akit előre beavattak a fotózás részleteibe, így a helyszínen nem érték váratlanul az elképzelésekbe csomagolt kérések, sőt, tanácsaival haladtak előre a tervezés folyamatában.

Majd elérkezett a fotózás. Tíz óra állt rendelkezésükre, ami nem túl hosszú idő, főleg úgy nem, hogy előtte semmit sem tudtak kipróbálni élesben. A vírus miatt nem volt főpróba. A modellek sem tudták, mi vár rájuk, hiszen a két lány a rendhagyó ötletüket csak szavakkal tudták megfogalmazni.

9 Galéria: Smink és papír Fotó: Faragó Péter

Az egyik modellnek az egész ruhája papírból készült. A fotózás napját megelőzően egyeztettek méreteket, de Melinda eddig képeket készített, s most az előre tervezett papírrészeket emberekre, háttérre kellett formáznia. Eszter kicsit szerencsésebb helyzetben volt, hiszen fotózáson is dolgozott már, munkája eleve izgő-mozgó emberekre készül. De a két munkafolyamatot, sőt a fotózással együtt hármat összehangolni így sem volt könnyű feladat, de megugrották. Nagy segítségükre volt Szakács Klaudia fodrász is, aki a hajak mellett ott segített a feszes munkatempóban, ahol csak tudott.

Az egész munka egy szerelemprojekt volt, így mindenki szabadidejében és önként vett részt a fotózáson.

A megvalósult képek és szereplőik:

Karton ruha és kalap, sárga tusvonal fekete rúzs: Kemény Zsófi író, költő

Karton karmok, papír és szilikon seb: Lestyán Attila színész

Papír háttér, hófehér smink és kopasz paróka: Ballér Bianka színész

Geometrikus minták sminkből és papírból: Kling Johanna grafikus

Papír fal, papírvirágok, színes smink: Oláh Dóra színész

Melindának ez volt az első ilyen jellegű munkája, és a képek alapján egyértelműen látszik, mennyi fantáziát rejt magában ez a technika. Eszternek pedig most volt először művészi szabadsága, hiszen eddigi munkáin mindig mások mondták meg neki, mit várnak el tőle. Így talán nem csoda, hogy a lányok rákaptak a közös projekt megvalósításának ízére, már most újabb koncepción törik a fejüket.

(Borítókép: Faragó Péter)