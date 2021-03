Sorra írják a történelmet a transznemű színészek

A múlt héten két történelmi pillanatnak is tanúi lehettek Amerika (és a nagyvilág) lelkes magazinolvasói: két nívós lap, a Sports Illustrated és a Time is transznemű színész(nő)t választott a címlapra.

Leyna Bloom neve itthon kevésbé ismert, ám ez nem jelenti azt, hogy a modell/színésznőről senki ne hallott volna. Épp ellenkezőleg: az Instagram-oldalán több mint negyedmillió követővel rendelkezik. Első ránézésre egy szép, csinos, divatos nő köszön vissza a fotókról. Második ránézésre is, csak éppen hamar kiderül, hogy Bloom transznemű.

De miért érdemel ennyi cikket az, ha valaki transznemű? Nos, Leyna Bloom nem akármilyen címlappal büszkélkedhet: a világ egyik legrangosabb sportmagazinja, nevezetesen a Sports Illustrated tűzte őt a borítóra, méghozzá bikiniben. Bloom a legelső fekete/ázsiai származású, transznemű nő, aki a magazin fürdőruhás kiadványában, egészen pontosan a júliusi lapszámban szerepel majd.

Egy bikinireklám esetében nem az a lényeg, hogy mi van – vagy nincs – a fürdőruha alatt. Az a lényeg, hogy a bikini eladja magát.

A CNN Style-nak adott nyilatkozatban a sportmagazin egyik vezetője elmondta, hogy Leyna Bloomnak olyan erős kisugárzása és önérzete van, hogy az már akkor szemet szúrt az embernek, amikor a színésznő besétált a fotózásra.

Az ötlet, hogy a Sports Illustrated engem választott ki arra, hogy részese legyek egy ekkora pillanatnak, azt mutatja, megérdemlem az elismerést, valamint azt, hogy ne becsüljék alá a női mivoltomat, bármennyire is egyedi legyen az esetem. Szerencsésnek érzem magam, hogy a változás és az elfogadás eszméjét képviselhetem. A Sports Illustrated ünnepli a nőiességemet. Nemcsak a szépségemet, hanem a szépség mögött megbúvó, erőteljes üzenetet is. Hatalmas ajándék, hogy megjelenhetek ebben a magazinban, amelynek segítségével megvédhetjük a jövőnket

– írta néhány napja egy Instagram-posztjában.

Az SI elmondta, hogy a színésznő titka a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség, a Sports Illustrated pedig több mint boldog, hogy ennek a megjelenítésében és az életútja elmesélésében teret adhat Bloomnak. A magazin úgy fogalmazott, a modell minden embert képvisel, hiszen mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy szeresse és elfogadja önmagát.

A sportmagazin egyébként előszeretettel mutat be olyan modelleket, akik nem az „elvárt” külsőt képviselik. 1997-ben Tyra Banks volt a magazin bikinis kiadványának első afroamerikai címlaplánya, míg 2016-ban a plus-size modell, Ashley Graham fotói borzolták a kedélyeket a cérnavékony manökenekhez szokott olvasók körében.

Nem ez volt az első eset, hogy Leyna Bloom egy újságnak pózolt: az amerikai modell és színésznő már 2019-ben is kiérdemelt egy címlapot, két évvel ezelőtt ugyanis ő volt az első színes bőrű transznemű nő, aki egy olyan filmben (Port Authority) szerepelt, amely a cannes-i filmfesztiválon debütált. Sőt, Bloom pár éve a Vogue India magazint is meghódította.

Transzneműség A transzneműség gyűjtőfogalom, amely magába foglalja mindazon embereket, akiknek a nemi szerepe (az úgynevezett gender) valamilyen oknál fogva eltér a születéskor meghatározott biológiai nemtől (férfi vagy nő). Egy másik elterjedt definíció szerint az transznemű, aki a születéskor kapott nemével és/vagy az ennek megfelelő testi megjelenéssel nem azonosul. Nem keverendő össze a transzvesztitizmussal. Transzvesztita ember az, akinek nincs „problémája” a testi nemével, ezzel szemben a másik nem ruháit viseli szívesen (még szűkebb értelemben ilyen lehet egy drag előadó is, aki pénzt keres az átalakulásával). A transzneműség identitás, nem pedig vonzalom: arra utal, hogy az illető nemileg hová tartozónak tartja magát, nem pedig arra, hogy kihez vonzódik. A transzneműség az irányultságtól független. A transzneműek között ugyanis léteznek heteroszexuálisok, homoszexuálisok, biszexuálisok, pánszexuálisok és aszexuálisok is.

Az érme másik oldala

És ha már transzreprezentáció, akkor érdemes megemlíteni Elliot Page nevét is, akinek a transzneműségéről már az Index is írt korábban. A színész néhány napja adott interjút a Time magazinnak, sőt, a címlapon is az ő képe szerepelt. Page lett az első transznemű férfi, akinek a Time külön címlapot szentelt.

A kanadai színész néhány hónappal ezelőtt vállalta fel, hogy férfiként tekint magára, korábban ugyanis Ellen Page-et, napjaink egyik felkapott színésznőjét ismerhették meg benne a nézők. A Time-nak adott interjúban Page elmondta, már kisiskolás korában fiúnak érezte magát, valamint beszélt arról is, hogy a felsőtestén műtétet hajtottak végre, vagyis leoperálták a melleit.

Teljesen megváltoztatta az életemet

– mondta el a beavatkozásról.

A címlapfotót egyébként a maga is transznemű fényképész, Wynne Neilly készítette, aki, miután kiposztolta Page képét az Instagramra, elmondta, hogy ez volt az álommunkája.

Évek óta erre vágytam, és ezért dolgoztam. Nagyon büszke vagyok Elliotra, és hálás azoknak a transzneműeknek, akik egykor mindent kockára tettek azért, hogy ez a pillanat elérkezhessen.

(Borítókép: Elliot Page és Leyna Bloom. Fotó: Rich Polk/Getty Images / IMDb / LOIC VENANCE / AFP)