Ezt tudjuk eddig a Szex és New York folytatásáról

Az év elején megtörtént az, amire már senki sem számított: bejelentették a kétezres évek úttörő sorozatának, a Szex és New Yorknak a folytatását.

A második film óta többször kaptak szárnyra pletykák, hogy érkezik folytatás, vagy sem, lesz-e harmadik része a filmnek, vagy a rajongók örökre elbúcsúzhatnak Carrie Bradshaw és barátnői történetétől, majd 2021. január 11-én Sarah Jessica Parker saját Instagram-oldalán egy teaser videóval oszlatta el a kételyeket:

A derült égből villámcsapásként érkező videó hamar felkavarta a rajongókat, egy nap alatt több mint egymillióan kedvelték a színésznő posztját. Viszont szinte azonnal elindultak a találgatások, hogy vajon kik azok a szereplők, akik visszatérnek a képernyőkre.

A videót nemcsak a Carrie-t alakító Sarah Jessica Parker osztotta meg, hanem a Mirandát játszó Cynthia Nixon és a Charlotte-ot megformáló Kristin Davis is. Ezzel egy időben két dolog vált egyértelművé.

a három lány biztosan elvállalta a felkérést, ám a negyedik kulcsszereplője a történetnek nem.

Azon sokan nem lepődtek meg, hogy a négy karakter közül Kim Cattrall nem bújik többé Samantha szerepébe, a színésznők közötti elmérgesedett viszonyról évek óta hangos volt a sajtó. Sarah Jessica Parker posztja alatt a legtöbb komment pozitív, viszont rengetegen írták le félelmeiket a folytatással kapcsolatban, mert Samantha nélkül sokan nem tudják elképzelni a történetet.

Az alkotók nem árulták el, hogyan fogják kiírni a szabad szellemű nő karakterét a sorozatból, de Casey Bloys, az HBO Max egyik vezetője megnyugtatta a rajongókat, hogy Samantha nem fog meghalni:

Ugyanúgy, ahogy a való életben is, emberek érkeznek az életedbe, és emberek távoznak. Barátságok hervadnak el, barátságok születnek.

Na de mi lesz a férjek sorsa?

A rajongók még fel sem ocsúdtak Cattrall távozásának hírétől, már érkezett is a következő csapás. Február közepén a Page Six oldalán jelent meg a hír, miszerint Mr. Big, azaz az őt alakító Chris Noth sem csatlakozik a készülő évad stábjához. Ez a bejelentés egyenesen lesújtotta a sorozat kedvelőit, bár a vita, hogy Mr. Big vagy Aidan passzolt jobban Carrie karakteréhez, még a mai napig nem csitult. Az Index Sunday Brunch című podcast műsorában többek között erről is beszélgettünk Spilák Klárával, aki Carrie magyar hangját kölcsönözte a sorozatban, ő például Aidanre szavazott. Viszont nemrég újra felcsillant a remény, mivel Chris Noth nemrég azt nyilatkozta, hogy minden megváltozhat, még a korábbi bejelentések is. Így Mr. Big visszatértét egyelőre sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudjuk.

David Eigenberg, aki Miranda szerelmét alakította, szintén nem biztos, hogy visszatér Steve szerepében. Ugyancsak februárban adta hírül a Page Six, hogy a színész nem vesz részt a folytatásban, de a közösségi médiában elejtett félmondatokból arra lehet következtetni, hogy vele kapcsolatban még nem zárultak le a tárgyalások, ugyanis azt nyilatkozta a rajongóknak, hogy reméli, hogy ő is megjelenik a sorozat folytatásában, mert a projekt izgalmasnak tűnik, Cynthia Nixonnal pedig egy álom együtt dolgozni.

Ugyancsak reményekkel teli posztot osztott meg Evan Handler, aki Charlotte férjét, Harryt alakította. A színész pont január 11-én ünnepelte születésnapját, amiről egy ágyban fekvős képet osztott meg, a következő szöveggel kísérve:

Ma volt a születésnapom. Hivatalosan is így néz ki, ha valaki öreg, korán kerül ágyba. De a Szex és New York, And Just Like That segítségével újra felkelhetek (ha hívnak)!

– írta a színész, aki a produkción kívül a három női főszereplő profilját is megjelölte a posztban, akiktől egyelőre nem érkezett válasz a kép alá.

Ami viszont biztosnak tűnik, hogy Carrie egyik legjobb barátja, Stanford, visszatér a sorozatba. A karaktert alakító Willie Garson január 11-én tett közzé Instagram-oldalán egy képet a folytatással kapcsolatban, a poszt alatt pedig Kristin Davis kommentjét lehet többek között olvasni:

Hát persze hogy Stanford vissza fog térni!!

Sajnos Lynn Cohen, aki Miranda házvezetőnőjét, Magdát alakította a sorozatban és a filmekben egyaránt, 86 éves korában, 2020. február 15-én elhunyt, így őt a folytatásban nem láthatjuk.

Arról, hogy milyen történetszálra fűzik fel a három barátnő kalandjait, nem sokat tudni. A készítők azt ígérték, meg fogják mutatni az ötvenes nők gondjait és boldogságát, alkalmazkodva az új korszakokhoz. Annyit még elárultak, hogy a Covid-vírust is ábrázolni fogják valamilyen formában, hiszen része az életünknek, és egy világjárvány nyilván a forgatásra is hatással van.

Sarah Jessica Parker, épp a mai napon, azaz március 25-én ünnepli 56. születésnapját. A színésznő a Vanity Fairnek adott interjújában elmesélte, nagyon kíváncsi rá, hogy milyen új ötletekkel áll elő a showrunner, Michael Patrick King, és az ő kizárólag női írókból álló csapata. Ugyanúgy, ahogy a sorozat rajongói, Parker is izgatottan várja, hogy mit találtak ki a karaktereknek, hogyan állják meg azok a helyüket a mai világban, és őt is ugyanúgy érdekli, hogy mi történt a köztes időben Carry, Miranda és Charlotte életével.

A Szex és New York az HBO Maxon fog debütálni, várhatóan tíz – az eredeti szériához hasonlóan – félórás résszel. A forgatásokat tavasszal szeretnék kezdeni, így év végén vagy jövő év elején kerülhet a platformra, de hivatalosan még nem jelentették be a premier dátumát.

(Borítókép: Kristin Davis, Sarah Jessica Parker és Cynthia Nixon színésznők a Szex és New York című sorozat szereplői. Fotó: Ray Tamarra / Getty Images)