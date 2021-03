Furcsa páros: közös dalon dolgozik Elton John és a Metallica

A popkultúra egyik legkülösebb együttműködése keretében közös felvételt készíthet a Metallica és Elton John – írja a Bors. Azt is írják, hogy jelenleg ugyan egyelőre több a kérdőjel, mint a tény, de azt biztosan lehet tudni, hogy valami történt, ugyanis maga a 74 éves brit zenész árulta el, hogy a járvány ideje alatt dolgozott valamin a metálbandával.

Csináltam valamit a Metallicával a lezárások alatt. Nem csináltam mostanában eltonos dolgokat, hanem másokkal csináltam nagyszerű dalokat

– magyarázta saját, Rocket Hour című műsorában. Annyit még tudni lehet, hogy Elton John közben besegít egy kicsit Miley Cyrus-nak is, ugyanis az énekesnő egy Metallica-feldolgozáslemez elkészítésén munkálkodik, amely a Nothing Else Matters címet kapja majd.