Tinder-trend: virág helyett Covid-teszt

Egy kattintásra több száz ember közül válogathatunk. Amióta létezik a Tinder, sosem volt ennyire egyszerű ismerkedni. Pillanatok alatt beszélgetést kezdeményezhetünk, hiszen az alkalmazást a másik fél is hasonló célból használja. Ám ez egyben a hátránya is, hiszen az ember kevésbé koncentrál egyvalakire, ha mellette tíz másikkal beszélgethet, illetve

Egy éve azonban a világjárvány is nehezíti a párkereső emberek dolgát, ami mára odáig vezetett, hogy a felek a randik előtt virágcsokor helyett inkább negatív Covid-teszttel várják egymást.

A cikkben tinderezők vallanak arról, hogy a járvány miben változtatott az online ismerkedésen. A megszólalók nevét megváltoztattuk, nehogy emiatt hátrány vagy előny érje őket a netes randevúkon. Válaszaik stílusán, nyelvhelyességén sem változtattunk, hiszen azok éppen azt a kulturális kommunikációt jelenítik meg, amellyel manapság az alkalmazás segítségével ismerkednek.

A tizenkilenc éves Ákos beszámolójából arra lehet következtetni, hogy a Tinderen való ismerkedés, és maga a jelenség, hogy pár kép, és jobb esetben néhány mondat alapján ítélünk, könnyen vezet ahhoz, hogy beskatulyázzuk az embereket.

Dóra huszonnégy éves egyetemi hallgató. Az alkalmazást – hosszú kapcsolatot maga után hagyva – 2020 őszén töltötte le. Profilján egyértelműen jelezte, hogy nem keres semmi komolyat, ám az első randin ettől függetlenül maximum beszélgetni szeretne. Neki az általános tapasztalata az, hogy innentől kezdve normális fiúk találták meg, mindenki értette, mit akar, senki sem volt túl nyomulós. Szerinte a kulcs a jó bemutatkozó szöveg, amiben őszintén leírja, miért van a platformon.

Azt is feltüntettem a profilomon, hogy ha valaki nehezen ír rám, akkor küldje el az öt kedvenc mémjét. Akkor még nem tudtam, hogy nem lehet képet küldeni, szóval ezt rendesen bebuktam, mégis már ez is jó beszélgetésindító volt; valaki linket küldött a kedvenc mémjeiről, valaki pedig elmagyarázta, hogy ez miért nem fog menni. Meglepően sok ember volt, aki csak beszélgetni akart, de találkozni sosem. Humorral engem meg lehet venni, így minden srácot, aki megnevettetett, a profiljával jobbra húztam, még akkor is, ha képek alapján nem volt az esetem. Biszexuálisra állítottam a profilom, sok lánnyal össze is matcheltem, de nem vagyok kezdeményező típus, ezért nem írtam rá senkire. Tisztelem is a fiúkat, mert rájöttem, hogy mekkora bátorság kell ahhoz, hogy megtedd az első lépést. A legtöbb srác amúgy nem akart Tinderen beszélgetni, ezért Instára vagy Messengerre vittek át. Számomra ez fura volt. Aztán engem minden ok nélkül bannoltak. Azóta sem tudom, miért, mert semmivel sem sértettem meg a szabályokat, írtam is a Tindernek e-mailt, de nem volt érdemi válasz. Utánaolvastam, és kiderült, hogy rengetegen jártak így. Na mindegy, igazából az érdekes ebben, hogy Covid alatt, ha nem Tinderen ismerkedsz, akkor kábé sehol sem tudsz.