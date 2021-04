Itt a törvényjavaslat, hatalmas ingatlanbirodalmat adnak Demeter Szilárdnak

Nemcsak a Zichy-kastély és a Hajógyári-sziget déli része feletti irányítást kapja meg a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) igazgatója, Demeter Szilárd, hanem egy a Bem rakpartra néző, Fő utca 11-13. alatt lévő Andrássy-palota állami tulajdonban lévő részét is, sőt a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t (MANK) és egy 2 milliárdos, újságíróképzésre szakosodott állami cég, Nemzeti Tehetséggondozó Nkft. is hozzá kerül – írta a hvg.hu.

Másik érdekesség, amit a lap említ, hogy az ingatlanvagyon – ez akár 100 milliárd forinton felüli is lehet – végső kedvezményezettje nem a PIM, hanem a Budapesti Corvinus Egyetemhez, vagy a Színház- és Filmművészeti Egyetemhez hasonlóan egy leválthatatlan kuratórium által vezetett közérdekű vagyonkezelő alapítványba szervezik ki, amely a Magyar Kultúráért Alapítvány lesz.

A kurátorokról egyelőre annyi lehet tudni, hogy Kásler Miklós humánerőforrás-miniszter dönt róluk. Ötöt nevezhet ki, ők leválthatatlanok és elszámoltathatatlanok lesznek. A törvényjavaslat egyelőre még a parlament előtt van,e ha elfogadják, akkor Demeter Szilárd „egy példátlan nagyságú kulturális, sőt üzleti birodalmat hozhat létre”.

A nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak is kinevezett Demeter Szilárddal korábban az Index is készített interjút, amelyben a többi között arról is beszélt, mi lesz a Hajógyári Sziget, Zichy-kastély óbudai projekt, valamint arról is, hogyan akarja a magyar könnyűzenét felvirágoztatni.