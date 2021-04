Obamáék nagy dobásra készülnek

Kapucni a fején, fényszűrő szemüveg takarja a szemét, a légzőkészülék maszkja fedi el az arca minden négyzetcentiméterét, mégis mindenki tudja, ki az az alacsony termetű férfi a történelem egyik leghíresebb fotóján, jobb kezével a magasba emelve jégcsákányát, annak nyelén Nagy-Britannia, Nepál, India és az ENSZ zászlajával.

Természetesen Tenzing Norgay, a halhatatlan serpa, a Mount Everest meghódítója.

A felvételt értelemszerűen Edmund Hillary készítette, akivel 1953. május 29-én felléptek a Föld legmagasabb hegycsúcsára.

Tenzing Norgay életéről most játékfilm készül. A produkciós cég – karöltve a Netflixszel – nem más, mint Barack és Michelle Obama vállalkozása, a Higher Grounds productions.

Tenzing Norgay elfeledett hős – mondta az Egyesült Államok exelnöke, amikor bejelentette a film készítését. – 2018-ban azért hoztuk létre a vállalkozásunkat, hogy inspiráló történeteket meséljünk el, és kétség sem férhet hozzá, hogy Tenzing Norgay élete ilyen történet. Egy elfeledett hős története, aki valószínűtlen szövetséget, sőt, barátságot kötött egy új-zélandi férfival, hogy ketten együtt történelmet írjanak.

Bár a film ötletét csak néhány hete jelentette be a Higher Ground Productions, Jennifer Peedom, a játékfilm ausztrál rendezőnője már másfél évvel ezelőtt közzétett egy felhívást az Instagramon a castingra vonatkozóan. A címszereplő legyen 25 és 40 év közötti serpa, tibeti vagy himalájai férfi, lehetőleg nagy-britanniai, New York-i vagy nepáli lakcímmel. És fényképes jelentkezéseket várnak…

Szóval, játékfilm lesz, és nem dokumentumfilm, jóllehet megvan a lehető legszorosabb kapocs a 35 éve halott főhőssel: a fia, Norbu Tenzing Norgay, aki a mozi executive producere.

Priya Swaminathan, a Higher Ground Productions társigazgatója arról beszélt, hogy cégük éppen az ilyen történetek megfilmesítésére jött létre, mint amilyen Tenzingé is.

Ez egy olyan projekt, amely pontosan azokat az értékeket testesíti meg, amelyeket Barack Obama képviselt az elnöksége nyolc esztendeje alatt – mondta Swaminathan.

A film rendezője az ausztrál Jennifer Peedom lesz, aki „régi motoros” az úgynevezett hegymászós filmek témájában, ő rendezte többek között a világsikert aratott Solo című dokumentumfilmet, amely Andrew McAuley halálos tragédiával végződő vállalkozását örökítette meg, melynek során Tasmaniából Új-Zélandra próbált meg eljutni egyszemélyes kajakban. Továbbá Peedom rendezte a 2015-ös Sherpa című filmet és a Mountain (A hegy) című alkotást is.

A Tenzing forgatókönyvét a korábban Oscarra jelölt Luke Davies írta, és executive producerként a címszereplő fia, Norbu Tenzing Norgay is benne van a stábban.

A film alapját Ed Douglas: Tenzing, az Everest hőse című életrajza adja. Peedom, a rendező maga is éveket töltött az Everesten és hegymászók társaságában. A Tenzing lesz az első játékfilmje, eddig ugyanis csak dokumentumfilmeket rendezett.

A Tenzing a főhős életének bemutatása mellett arról is szól, hogy mennyire felgyorsult az idő. Az első Everest-expedíciót 1921-ben vezették, onnan számítva 32 év telt el a csúcs meghódításáig; az első, olyan ember alkotta szerkezet, amely eljutott a világűrbe, a Szputnyik 1957-ben indult el Bajkonurból, míg Neil Armstrong 1969-ben lépett első emberként a Holdra: a kezdetektől a célba érésig eltelt idő 12 évre zsugorodott.

1953. május 29-én az Everest meghódítása a projektben részt vevő mindhárom országnak mérföldkövet jelentett.

Nagy-Britannia (Edmund Hillary brit alattvaló volt) életében a háborút követő nyomorból történő kitörést, a nemzeti büszkeség újra megtalálását jelentette, ráadásul négy nappal II. Erzsébet megkoronázása előtt.

Ha úgy tetszik, ez volt a birodalom koronázási ajándéka a királynőnek. Nepál Tenzing hőstettével került be a köztudatba, a frissen függetlenné vált India számára pedig a nagyhatalmi státus felé elindulást jelentette a csúcsmászás. (Tenzing élete vége felé már indiai állampolgár volt.)

Tenzinget a Time magazin a világ 100 legbefolyásosabb személyisége közé választotta.

Pedig még a születési dátuma sem biztos... Ő maga csak annyit tudott, hogy valamikor 1914 májusában jött a világra tizenhárom gyermek közül a tizenegyedikként. Utólag azért jelölte meg május 29-ét születésnapjaként, mert 1953. május 29-én, délelőtt 11.30- órakor lépett fel Hillaryvel a Csomolungma csúcsára. (Tibeti nyelven így hívják a Mount Everestet.)

Apja nepáli jakpásztor volt, anyja tibeti nő. Születésekor a Namgyal Wandgi nevet kapta, de még csecsemőkorában súlyosan megbetegedett, és elvitték Rongbuckba, a közeli buddhista kolostorba, ahol a főláma azt mondta, a kisfiú egy bizonyos Norgay nevű gazdag ember reinkarnációja, és hogy életben maradjon, fel kell vennie a gazdag ember nevét – így lett belőle Tenzing Norgay.

Később a család az Everest lábához, Khumbuba költözött. A kisfiú elszökött otthonról, és beállt teherhordó serpának; 1935-től 1953-ig valamennyi Csomolungma-expedícióban részt vett, mind a hétben. Idővel sirdar, azaz kisfőnök, a serpák vezetője lett, nagy becsben tartották a jobbára angol csúcsmászó expedíciók szakértelméért és kitartásáért. A Himalaya Club, amely a csúcskísérletben részt vett valamennyi expedíció tagjait megörökíti, így ír Tenzingről:

Mindek serpák legkiválóbbja, legbátrabbja. Kitartás, kezdeményezőkészség, a nélkülözések elviselése jellemzi. Egész egyszerűen nincs hozzá hasonló.

A szahibok, azaz a brit hódítók elnevezték a Himalája tigrisének – ennél nagyobb elismerés nem létezik egy serpának.

Amikor 1953. május 29-én délelőtt 11.30-kor felértek a csúcsra, majd utána visszaereszkedtek a táborba, Hillary csak ennyit mondott az egyik társának, George Lowe-nek: „Well, George, we knocked the bastard off. Magyarul: „Nos, George, végre legyőztük a rohadtat. ” Ezzel szemben Tenzing így beszélt a csúcsdöntésről önéletrajzában:

Abban a feledhetetlen pillanatban, amelyre egész életemben vártam, az én hegyem nem tűnt hatalmas szikla- és jégtömbnek, hanem egy meleg, barátságos élőlénynek.

Hát valahol ez lehet a különbség egy európai eredetű fehér ember és egy bennszülött serpa mentalitása között... Talán nem véletlen, hogy évente 250 000-en látogatják meg Dardzsilingben Twenzing Norgay síremlékét.

(Borítókép: Tenzig Norgay a Mount Everest nepáli oldalán 1953-ban. Fotó: Alfred Gregory / Royal Geographical Society / Getty Images)