Bezár egy 120 éves moszkvai bolt

Bezár Moszkva egyik legpatinásabb élelmiszerüzlete, a Tverszkaja (volt Gorkij) utcán működő 120 éves Jeliszejevszkij – közölte Alekszandr Kalisin, az orosz kereskedelmi és iparkamara vállalkozóbizottságának elnöke orosz lapok szerdai beszámolója szerint.

Kalisin szerint az egyetlen lánchoz sem tartozó, alapvetően a turistákból élő elegáns bolt már nem képes fenntartani magát

– idézte az MTI. A Kreml közelében lévő, neobarokk fényűző stílusában kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat kínáló üzletét 1901. február 5-én nyitotta meg az orosz főváros szívében Grigorij Jeliszejev kereskedő. A szovjet időkben kiakasztott Gasztronom NO1 cégér alatt elsősorban külföldi látogatók számára kialakított kirakatüzlet működött.

A bolt alkalmazottait a nyolcvanas évek elején korrupcióval vádolták meg, az üzlet vezetőjét, Jurij Szokolovot pedig 1984-ben ki is végezték emiatt. A Szovjetunió összeomlását követően az üzlet visszakapta régi elnevezését és az Alije Parusza hálózat 2005-ben szállt be az üzemeltetésébe, amelynek terheit másfél évtizedig tudta viselni.

A nagy múltú bolt április 11-én zár be, ám a sajtójelentések szerint talán nem sokáig. A lehetséges új tulajdonosok toplistáján az Azbuka Vkusza minőségi élelmiszerlánc, a brit The Grocer szaklap szerint is jegyzett, prémium kategóriájú orosz Globus Gourmet bolthálózat és a SPAR szerepel az első három helyen.

Az üzletnek a Tverszaja 14. szám alatt az úgynevezett Kozickaja-ház ad otthont. Az épület a 18. század végén készült el Matvej Kazakov tervei alapján, Ivan Mjasznyikov uráli iparvállalkozó leánya és Grigorij Kozickij író-újságíró és cárnői államtitkár felesége, Jekatyerina Kozickaja számára. Jeliszejev 1898-ban vásárolta meg és egy szentpétervári mérnökkel, Grigorij Baranovszkijjal átépíttette.