A világsztárok többsége napjainkban Ausztráliában forgat vagy bulizik – írja az Euronews. A szigetország azért lett népszerű célállomás, mert a szigetországban bevezetett szigorú korlátozások által itt gyakorlatilag már véget ért a járvány.

Emiatt több filmstúdió is Ausztráliába helyezte át a gyártást, ami már önmagában is hozzájárult ahhoz, hogy egyre több celeb érkezett az országba. De rajtuk kívül olyanok is voltak, akik csak kikapcsolódni, bulizni érkeztek ide.

Most is Ausztráliában van többek közt Idris Elba, Natalie Portman, Chris Pratt, Zac Efron, Julia Roberts, George Clooney, Mark Wahlberg, Matt Damon, Ed Sheeran, Jane Seymour, Melissa McCarthy, Michelle Ye, Paul Mescal, Rita Ora, Ron Howard és Tom Hanks is. Az ausztrál sztárok pedig még a járvány elején hazaköltöztek és nem nagyon mennek külföldre, ha nem muszáj.

Ausztrália egyébként most tényleg nem rossz hely: meleg van, sehol sem kötelező a maszkviselés és a boltok mellett a kulturális intézmények és strandok is nyitva vannak. Ugyanakkor az országba való bejutása nem olcsó mulatság.

A kormány ugyanis tavaly bevezetett egy úgynevezett ,,beutazási plafont", ami maximalizálta azt, hogy a légitársaságoknak hány repülője szállhat le az országban, valamint hogy azokon hány fő utazhat. Így most gyakorlatilag csak business classon és elsőosztályon lehet beutazni az országba.

Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy EURÓPÁBÓL AUSZTRÁLIÁBA egymillió forintba kerül még a legolcsóbb retúr jegy is.

A drágább helyek pedig akár ötmillió forintba is kerülhetnek oda-vissza, és akkor arról még szó sem esett, hogy az érkezés után két hétig mindenkinek karanténszállodába kell vonulnia, ami ugyancsak közel egymillió forintba kerülhet.

A megnövekedett árak miatt állítólag még az ausztrálok egy része sem képes hazatérni.

Nincs még egy olyan ország, amelyik ennyire nem foglalkozik az állampolgáraival

– panaszkodott Sabrina Tiasha, ausztrál állampolgár aki 10 hónapja rekedt az Egyesült Királyságban.

Az ausztrál vezetés egyébként már úgynevezett „költöztető járatokat" – összesen körülbelül 100 darabot – is kiküldött a probléma orvoslása végett, de úgy tűnik, hogy ezekből is többre lenne szükség.