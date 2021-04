Václav Havel viharos magánélete és egy cseh kommunista államügyész elleni gyilkossági terv

A budapesti Cseh Centrum idén április 14. és 18. között rendezi meg a Cseh Filmkarnevált, a járványhelyzet miatt ezúttal online formában, a Toldi TÁVmoziban.

A programban idén is minden műfaj képviselteti magát dokumentumfilmtől a drámáig. Az 1989-es prágai bársonyos forradalom vezetőjévé vált Havel elnökről például nem államfői portré készült, hanem viharos magánéletébe nyerhetünk bepillantást, egy emigráns háborús veterán pedig azért tér haza Amerikából, hogy személyesen álljon bosszút egy hajdani kommunista államügyészen, akit a csehszlovákiai rendszerváltás után sem vontak felelősségre. De életrajzi film készült egy korát megelőző orvosfenoménról is, aki emberek millióit gyógyította a világháború után, ám ezt az új kommunista államhatalom nem nézte jó szemmel, ezért koncepciós perben állították bíróság elé.

Vetítési időpontok:

április 14. 20:00 Havel

április 15. 20:00 Öregfiúk (Staříci)

április 16. 20:00 Zenétől hajtva (Postiženi muzikou)

április 17. 20:00 Drónpilóta (Modelář)

április 18. 20:00 Sarlatán (Šarlatán)

Havel (életrajzi dráma)

Feliratos cseh film, 2020, 105 perc

Rendező: Slávek Horák

Forgatókönyvíró: Slávek Horák, Rudolf Suchánek

Operatőr: Jan Šťastný

Szereplők: Viktor Dvořák, Aňa Geislerová, Martin Hofmann, Stanislav Majer, Barbora Seidlová

A film Václav Havel, a legújabb kori cseh történelem egyik legmarkánsabb személyiségének ellenzéki korszakát meséli el. Ne várjanak államfői portrét – figyelmeztet a rendező. A film Havel viharos magánéletére fókuszál, amelyben domináns szerep jut az igazságért és a jó ügyért vívott harcnak, az üldöztetésnek, bebörtönzésnek és a szerelmi kapcsolatoknak, a saját kételyeinek és a humornak is.

Öregfiúk (dráma / road movie)

Feliratos cseh / szlovák film, 2019, 92 perc

Rendező: Martin Dušek, Ondřej Provazník

Forgatókönyvíró: Martin Dušek, Ondřej Provazník

Operatőr: Lukáš Milota

Szereplők: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička, Dušan Kaprálik, Milena Steinmasslová, Marika Procházková

Cseh Oroszlán díj 2020: legjobb férfi főszereplő, legjobb férfi mellékszereplő kategóriában

Cseh Filmkritikusok Díja 2020: legjobb film, legjobb rendező, legjobb színész kategóriában

Amerikából érkezik a prágai repülőtérre az emigráns Vlastimil Reiner, háborús veterán és egykori politikai fogoly. Már bőven túl van a nyolcvanon, kerekesszékhez kötve jelentős mértékben mások segítségére szorul. A repülőtéren várja régi barátja, Antonín, akivel annak idején együtt harcolt a kommunistaellenes ellenállásban. Hamarosan kiderül, Vlastimil azért utazott Csehországba, hogy megvalósítsa élete utolsó küldetését. Felkutatni és megölni Václav Mráz kommunista államügyészt, akit a rendszerváltást követően a bíróságok nem tudtak vagy nem akartak megbüntetni az 50-es években elkövetett gaztetteiért.

Zenétől hajtva (dokumentumfilm)

Feliratos cseh film, 2019, 80 perc

Rendező: Radovan Síbrt

Forgatókönyvíró: Radovan Síbrt

Operatőr: Šimon Dvořáček, Radovan Síbrt, Lukáš Milota

Jihlava International Documentary Film Festival 2019: Közönségdíj

Ön mit tenne, ha egy egész életre szóló hendikep jutna osztályrészéül? AThe Tap Tap zenekar tagjai – a prágai Jedlička Intézet fogyatékkal élő egykori diákjai – egy dolgot világosan látnak. Teljes gőzzel nyomulnak, és kiélvezik az élet minden pillanatát. Énekelnek, zenélnek,szeretnek, utaznak, szórakoznak. Mindnyájukat összeköti a zene iránti szeretet, a koncertekért és a zenekarért való lelkesedés, a zenekar, amelyet több mint húsz éve Šimon Ornest karnagy alapított. Vezetése alatt a The Tap Tap olyan sikeres együttessé fejlődött, amely számos CD-t jelentetett meg, több tízezer rajongója van, több száz koncertet adott Csehországban és külföldön, szóval amiről a legtöbb zenekar legfeljebb csak álmodhat.

Drónpilóta (dráma / thriller)

Feliratos cseh film, 2020, 110 perc

Rendező: Petr Zelenka

Forgatókönyvíró: Petr Zelenka

Operatőr: Alexander Šurkala

Szereplők: Kryštof Hádek, Jiří Mádl, Veronika Khek Kubařová, Zuzana Fialová, Helena Dvořáková

Cseh Oroszlán díj 2021: legjobb férfi mellékszereplő kategóriában

Cseh Filmkritikusok Díja 2021: legjobb forgatókönyv kategóriában

A két barát története napjainkban játszódik Prágában, ahol jól menő drónkölcsönzőt működtetnek. A szabadidejében rapperkedő cégtulajdonos nagy pénzekről és megingathatatlan létbiztonságról álmodozik. A vegyész és kitűnő repülős navigátor Pavel, aki éppen most tért vissza külföldről, az igazságosságról álmodik, és arról, hogy személyesen is jobbá teheti a világot. A régi középiskolai osztálytársaknak a drónok betekintést és belépést engednek olyan területekre is, ahová másképp esélyük sem lenne bejutni. Ügyfeleik között ugyanúgy felbukkan köztársaságielnök-jelölt, mint happeninget szervező művészek, miközben a drónokkal a legkülönbözőbb feladatokat látják el.

Sarlatán (életrajzi dráma)

Cseh–ír–lengyel–szlovák film, 2020, 118 perc

Rendező: Agnieszka Holland

Forgatókönyvíró: Marek Epstein

Operatőr: Martin Štrba

Szereplők: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin Myšička, Miroslav Hanuš

Cseh Oroszlán díj 2021: legjobb film, legjobb rendező, legjobb operatőr, legjobb férfi főszereplő, legjobb hang kategóriában

Cseh Filmkritikusok Díja 2021: legjobb rendező, legjobb színész kategóriában

Korát megelőző orvosfenomén vagy az emberek jóhiszeműségével játszó kuruzsló? A csehszlovák gyógynövényszakértő, Jan Mikolášek emberek millióit gyógyította, akiken a valódi orvosok nem tudtak segíteni. Tudásának a felsőbb körökben is híre ment, fasiszta és kommunista vezetők adták az ajtót egymásnak nála, amikor viszont a hatalom számára kellemetlenek lettek a sikerei, koholt vádakkal törtek az életére.