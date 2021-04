Filmek húsvétra, szigorúan hangulat szerint

Ez egy húsvéti filmajánló, ami az aktuális hangulatunk szerint kínál néznivalót.

A mindentől megóvó nosztalgia

– Brian élete

Ez az a film, ami humora és kora miatt több generációt is mosolyra fakaszt. Egyrészt azért, mert ha az ember épp olyan hangulatban van, hogy minden hírtől depresszióba süllyed, szíve szerint bezárkózna a lakásba, és hetekig nem beszélne senkivel, akkor a legjobb dolog olyan filmekhez nyúlni, amiket már ismerünk, így tudjuk, mire számíthatunk, a nosztalgia érzése pedig mindent megszépít. Másrészt a Monty Python csapata képviseli a világhírű abszurd angol humort.

Vannak, akik egyenesen istenkáromlónak tartják a Brian életét. A filmet nem is Angliában mutatták be először, hanem Amerikában, mert sokan féltek a lehetséges botránytól. A csapat eleinte nem is a messiással összekevert Brian történetét akart megírni, hanem egy 13. apostolt akart vászonra vinni, aki minden fontos eseményt lekésett. Valószínűleg az is ugyanilyen vicces lett volna, de azért az ő töke, az az ő töke!

Ha gyereknek érzi magát, vagy gyerekkel él

– Az öt legenda

Egy 2012-es animációs mese azoknak, akik hinni akarnak. Főszerepben a verekedős Húsvéti Nyuszi, a tetovált Mikulás, a Fogtündér, az álmokat hozó Homokember és Dér Jankó. A humor itt is az alapcsomag része, fűszerezve némi tanulsággal és gyermeki lelkesedéssel. A karakterek igazán szórakoztatóak, és mint a legtöbb animációs mese, ez is ugyanannyira szól felnőtteknek, mint a fiatal korosztálynak. A történet William Joyce A gyermekkor őrzői című könyvsorozatán alapszik, és az egésznek van egy képregényes, szuperhősös hangulata, amitől az egész Marvel-filmes. A mese elérhető a Netflix kínálatában.

Ha valaki nagyon kemény

– A Passió

Mel Gibson 2004-es filmje szintén klasszikusnak számít, bár nem az a tipikus, évente többször nézhető alkotás. Ettől függetlenül húsvétkor elkerülhetetlen, hiszen a történet Jézus utolsó tizenkét óráját dolgozza fel. Ez Gibson első olyan rendezése, ahol a színész szigorúan a kamera mögött maradt, nem vállalt szerepet a produkcióban. Cserébe feltűnik a vásznon Jim Caviezel és Monica Bellucci. Bár A Passiót hatalmas várakozás övezte, és alapvetően a kritikusok, illetve a nézők fogadtatása is pozitív volt, a film mégsem vitt haza a három jelölés közül egyetlen Oscar-díjat sem. A teológusok és a keresztény, hívő emberek körében megosztó fogadtatásra lelt: elég kemény jelenetekkel ábrázolják benne a Megváltó szenvedéseit.

Dalos kedvű embereknek

– Jézus Krisztus Szupersztár

A musicalkirály, Andrew Loyd Webber legismertebb szerzeménye a Jézus Krisztus Szupersztár rockopera, aminek zenéjét még azok is előszeretettel hallgatják, akik amúgy a musical műfajától hidegrázást kapnak. A darabot a Broadway-sikerek után álmodta vászonra Norman Jewison 1973-ban. Hiába telt el azóta ötven év, a film még mindig nem kopott ki a divatból. Ennek oka nemcsak az, hogy a benne lévő dalok a mai napig megállják a helyüket, hanem az is, hogy Webber Tim Rice íróval Jézus mellett hangsúlyozta és árnyalta Júdás és Mária Magdaléna szerepét is, amitől a karakterek közötti viszonyrendszer sokkal emberibb és ezért értelmezhetőbb lett.

Mazochistáknak

– A kutya, aki megmentette a húsvétot

Ez a film rossz. Nem lehet tudni, kinek készült, arra sincs magyarázat, hogy miért, és mégis ki volt az, aki azt hitte, hogy ez jó. Viszont a rossz karácsonyi filmekért is rengetegen rajonganak, a „zs” kategóriás zombis filmeknek is nagy a piaca, így úgy tűnik, azoknak sem kell hiányt szenvedniük, akik húsvéti témában szeretnének agysejtpusztító alkotásokat nézni. Rossz színészi alakítások és egy cuki kutya, amit katasztrofális szinkronnal varázsolnak emberként gondolkodó lénnyé. Aki béna filmet keres, az A kutya, aki megmentette a húsvétot című, Netflixen is megtalálható szörnyűséggel kielégítheti minden igényét. A film IMDb-n 3,7 ponttal büszkélkedhet, ami valószínűleg még így is több annál, mint amennyit valóban ér.